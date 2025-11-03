Narón abre el plazo para un curso de defensa personal para mujeres

María Lorenzo en la presentación del curso de defensa personal Concello

La edila de Igualdade del Concello de Narón, María Lorenzo, presentaba durante esta jornada de lunes una convocatoria para las vecinas mayores de 12 años. Se trata de un curso de defensa personal que tendrá lugar los días 22 y 29 de noviembre y se desarrollará en el centro cívico social de O Alto, en ambos casos en horario de mañana –de 10.00 a 13.00 horas–.

Todas aquellas personas interesadas en tomar parte podrán formalizar su inscripción hasta el próximo martes 18 de noviembre entre las 08.00 y las 14.00 horas a través del número de teléfono 633 497 990.

La materia

La propuesta, que es completamente gratuita, correrá a cargo del instructor policial Jose Rodríguez y de la psicóloga María Comillas de la Vega. Juntos abordarán cuestiones tanto prácticas como teóricas de la autodefensa, entre las que se pueden destacar “a xestión do medo como reacción natural e ferramenta de supervivencia, e as estratexias de prevención para evitar situacións de risco”, aseveró Lorenzo.

Asimismo, las participantes podrán aprender a prever y reconocer situaciones peligrosas, anticipándose a las mismas, actuando con decisión, contundencia y determinación –principios del método DCD que se aplicará en las sesiones– y, por último, se llegará al plano físico con la aplicación de técnicas “sinxelas e efectivas para soltarse de agarres, protexerse e fuxir con seguridade”.

De esta forma, la materia se dividirá en varios bloques, en los que también se podrán distinguir las principales líneas de actuación de los agresores y los principios básicos de la defensa personal como el concepto TVTP, es decir, “para defendernos dun ataque ‘todo vale’: morder ou atacar os ollos; e ‘todo pega’: cóbado, cabeza, bolígrafo, teléfono móbil, chaves...”, explican desde la coordinación del evento.

Con todo, el instructor aseguró que “a defensa persoal feminina non debe centrarse só na forza física, senón tamén na prevención, na confianza e na preparación psicolóxica para actuar ante o perigo”, poniendo el foco en la complementariedad de las diferentes cuestiones que se tratarán durante ambas jornadas, pero sin olvidar la comunicación después del conflicto, recordando la importancia de denunciar en cualquiera de los números de teléfono habilitados (016, 091 o 062).