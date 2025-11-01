Mismo restaurante, tres décadas después: el reencuentro de los alumnos de "La Extensión" de Narón

Cena La Extensión Cedida

Hay reencuentros que parecen sacados de un guion. El de la generación del baby boom de 1975, la primera promoción de enseñanza secundaria que salió del Instituto de Enseñanza Secundaria y Profesional (IESP) de Narón –celebrado hace unos días–, es uno de esos. No son solo un grupo de exalumnos que celebraron su 50 cumpleaños de manera coleciva; son “La Extensión”, una generación marcada por una peculiaridad que define su historia.

En el curso 1989-1990 la población escolar desbordó todas las previsiones: tantos eran que no cabían. La solución para muchos fue la de empezar 1º de BUP en el IES Telleiras en nada menos que cinco aulas. Eso sí, lo hicieron en turno de tarde mientras esperaban a que finalizaran las obras de lo que sería su nuevo centro.

“Fue una generación muy productiva”, bromeaba una de las asistentes al encuentro. Al año siguiente, por fin, estrenaron el edificio que hoy se conoce como IES Terra de Trasancos, aunque, curiosamente, el centro no fue bautizado con ese nombre hasta que ellos finalizaron COU. La pasada semana, 32 años después de aquella cena de fin de curso, el lugar elegido para el reencuentro no podía ser otro: Casa Becerra, en Narón, el mismo sitio donde cerraron su etapa en el instituto.

"Fiestón"

Juntar a 56 personas tres décadas después no es tarea fácil. La convocatoria requirió de una logística casi profesional. “Se creó una comisión de fiestas”, explica una de las organizadoras, que bromea con el despliegue. “Tuvimos ahí a unas hackers espectaculares que hicieron un Excel para controlar quién asistía, qué quería comer, si tenía alergias...”, relata.

La respuesta fue muy buena. Hubo gente que viajó desde Madrid, Ourense, Lugo, A Coruña y Ponteareas solo para la cita. Y, para romper el hielo después de tantos años, un detalle fundamental: “Hicimos unas chapitas para identificarnos, por si estábamos muy irreconocibles”.

La noche fue un “fiestón” en toda regla, con un “ambiente muy tranquilo, muy chulo”. Tras los entrantes y unos langostinos a la plancha, los asistentes eligieron entre merluza a la cedeiresa o un jarrete en salsa “que estaba buenísimo”, seguido de un brownie para el postre –además de una mesa dulce para la ocasión–.

Recuncho

Pero el plato fuerte de esta cita eran las vivencias del pasado. Los organizadores crearon “O Recuncho dos Recordos”, un pequeño museo efímero de su adolescencia donde no faltaron álbumes de la excursión de 3º de BUP, muchas fotos y hasta el número de lotería que vendieron en 1991 para recaudar fondos.

El reencuentro sirvió, sin duda, para confirmar que aquella generación fue especial. De esas aulas salieron incluso dos matrimonios que se formaron en aquella época y celebraron juntos con el resto de los compañeros de promoción.

La cena terminó con música en directo, baile y la promesa de no dejar pasar tanto tiempo para la próxima. Como resumió una de las asistentes al día siguiente, aún con la resaca emocional, “fue un gusto, la verdad, reconocernos y reencontrarnos”.