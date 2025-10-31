Polémica en Narón por el "bochornoso" comportamiento de la alcaldesa, denuncia el PSOE, al final del pleno sobre Oubiña

Un instante de la primera de las sesiones plenarias celebradas ayer en Narón Concello

Tras la intensa jornada de ayer en el Consistorio naronés, con la celebración de dos sesiones plenarias (una ordinaria, del mes de octubre, y otra extraordinaria para abordar la polémica de la foto con Laureano Oubiña), la polémica regresa este viernes a Narón.

El edil socialista Jorge Ulla (formación impulsora del segundo pleno junto al PP para exigir una condena unánime al narcotráfico y las disculpas de los concejales que se tomaron la fotografía) censuró esta mañana el "bochornoso" e "impropio" comportamiento de la alcaldesa, Marián Ferreiro, al clausurar la sesión plenaria.

Ulla sostiene que, en alusión directa a su persona, Ferreiro cerró la jornada con la expresión "a tomar por culo". A este respecto, el socialista remarca que "é inaceptable a deriva autoritaria e a falta de decoro da alcaldesa. Que a máxima representante institucional do noso municipio utilice semellantes exabruptos, en alusión a un voceiro da oposición, evidencia o nerviosismo, a súa falla de argumentos e o seu escaso respecto pola democracia e pola normalidade institucional que se debe gardar nun pleno", remarcó. Cabe señalar que la frase de la alcaldesa se produce una vez que Ferreiro anuncia que "dáse por rematado o pleno, moitas grazas. Boa tarde a todas".

La formación insiste en la necesidad de que los dos concejales de TEGA pidan disculpas públicas (cabe señalar que el ejecutivo local sí las pidió ayer a través de su portavoz, Román Romero) y "ante o seu silencio, esixo a súa dimisión". "A falta de humildade para recoñecer os erros deslexitima o exercicio público. Quen non é quen de pedir perdón por un erro desta magnitude, que fire á sociedade e ao prestixio institucional, non está capacitado para representar á cidadanía de Narón", remarcó Ulla

A preguntas de este Diario, desde el gobierno naronés no han querido responder a las acusaciones del PSOE.