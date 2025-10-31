La biblioteca con libros rescatados que lucha por la memoria de San Mateo, en Narón

Manolo Piñón en la biblioteca de la entidad vecinal Emilio Cortizas

Lo que comenzó como un acto de altruismo de Manolo Piñón, rescatando libros destinados a la destrucción en su trabajo en Recinor, se ha convertido dos años después en un auténtico núcleo cultural para la parroquia de San Mateo, en Narón.

La biblioteca comunitaria de la entidad vecinal no solo celebra su segundo aniversario con el servicio de préstamo a pleno rendimiento, sino que ahora aumenta su ambición con un proyecto para rescatar la memoria colectiva de la parroquia. Desde la asociación señalan que el balance de estos dos años es más que positivo. La iniciativa, que cuenta con unos 5.000 ejemplares catalogados, ha logrado su principal misión. “O obxectivo fundamental era o de crear o hábito da lectura”, explica Piñón, añadiendo que “dímonos de conta de que o que pedía un libro, ao devolvelo, leva outro. Estamos creando ese hábito nalgunha xente”, expone Manolo.

Reportaje | Libros “rescatados” para la Asociación de Veciños de San Mateo, en Narón Más información

Esta humilde biblioteca se ha convertido, además, en un recurso para las familias. “Estamos vendo que nos veñen pais a pedir os libros de lectura obrigatoria dos colexios”, comenta Piñón. “Veñen buscar ‘A Celestina’, na edición de Vicens Vives, ou ‘Os vellos non deben namorarse’ de Castelao... e resulta que os temos!”, explica entre risas, incidiendo en el valor que tienen las instalaciones en un ámbito rural.

Memoria

Esta biblioteca “social” ya consolidada dona sus excedentes a otras entidades –como el Centro Cívico de Caranza o la asociación “A Muchiqueira” de Neda–. “A biblioteca é unha actividade máis dentro da agrupación”, afirma Manolo, remarcando que desde las instalaciones de la AVV de San Mateo se han puesto en marcha tres proyectos nuevos destinados a preservar el patrimonio de la parroquia.

El más avanzado es la recuperación de microtopónimos. En colaboración con la plataforma “Galicia Nomeada” de la Xunta, la entidad mantiene conversaciones con la gente mayor del lugar para salvar del olvido los nombres tradicionales de fincas, fuentes o rocas. “Estamos recuperando os nomes que se estaban perdendo porque os fillos desta xente maior xa case non saben deles”, detalla Piñón. Ya llevan documentados unos 200 microtopónimos y el objetivo final es crear un gran mapa para la parroquia.

Emilio Cortizas

La segunda pata del proyecto es un registro fotográfico de los hórreos de la zona. La preocupación se centra en aquellos más vulnerables, “sobre todo os de madeira e con cuberta de tella, que xa están comidos, case reintegrándose ao terreo”. El objetivo es crear un archivo visual que sirva como patrimonio de la parroquia, documentando lo que el abandono amenaza con borrar. Finalmente, desde la biblioteca de San Mateo quiere sumergirse en la historia de los apellidos del lugar. El plan es solicitar al Concello el padrón parroquial para identificarlos y “publicar un pequeno libro ou boletín co seu significado”, explica Manolo.

Todo este trabajo se realiza desde el voluntariado, alimentado por la pasión de Manolo Piñón y el dinamismo de una asociación vecinal que lucha por demostrar que una pequeña biblioteca de libros rescatados puede convertirse en el corazón de la memoria de una parroquia entera.