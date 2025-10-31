Mi cuenta

Diario de Ferrol

Narón

Comercio justo y mercado de segunda mano, en noviembre, en Narón

La primera cita tendrá lugar el lunes 3, mientras que la segunda se celebrará en O Trece el día 30

Redacción
31/10/2025 21:58
Mercado de Segunda Mano O Trece Emilio Cortizas
Imagen de archivo del mercado en el recinto ferial de O Trece, en Sedes 
Emilio Cortizas

El próximo lunes 3 de noviembre Narón acogerá una feria de productos de comercio justo, en el marco de la campaña “Aquí e Acolá O Xusto”. La iniciatica, impulsada por Solidariedade Internacional de Galicia, se desarrollará en la plaza de A Gándara por la tarde, de 16.00 a 19.00 horas.

Los impulsores de esta propuesta, que busca promover relaciones comerciales más justas entre países respetando los derechos humanos, explicarán a los asistentes la realidad que existe detrás de algunos alimentos como el azúcar, el cacao o el café.

70 puestos

Mientras, el recinto ferial de O Trece acogerá a finales de mes, el día 30, la XVI edición del Mercado de Segunda Man. El Concello naronés abrirá el lunes el plazo para solicitar la instalación de los puestos –no aptos para menores de edad, comerciantes o vendedores ambulantes–. Pese a que la inscripción es gratuita, como requisito se exigirá la aportación de cuatro kilos de alimentos no perecederos o productos de limpieza, que irán destinados al Centro de Recursos Solidarios de Narón.

La decimoquinta edición del Mercado de 2ª man de Narón contará con 70 puestos

Más información

Con capacidad para 70 puestos, cuyas plazas se cubrirán por riguroso orden de inscripción, el mercado abrirá sus puertas en horario de mañana y de tarde –de 10.30 a 14.30 y de 16.00 a 19.00–. En él no se podrá vender artesanía, productos alimentarios, bebidas o animales, recuerda el ejecutivo local.

Los interesados en tomar parte deben anotarse por medio del Rexistro Xeral del Concello –de 08.30 a 13.30 horas– o de la Sede Electrónica. Para ello es necesario presentar un formulario normalizado que se encuentra disponible en la web del Consistorio, en el apartado de Información pública-Actividades. El Concello informa de que aquellas personas a las que se le haya concedido finalmente alguna de las plazas ofertadas recibirán una comunicación telefónica entre el día 24 y 26 de noviembre.

