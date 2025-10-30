Narón aprueba en pleno exigir inversiones a la Xunta en sus cuentas

Un instante de la primera de las sesiones plenarias celebradas este jueves en Narón Concello

El salón de plenos de Narón contó con más actividad de la habitual en cada último jueves de mes. Y es que, además de la sesión correspondiente a octubre, la corporación celebró otra extraordinaria a continuación relacionada con la polémica generada por la foto que dos ediles se sacaron en la Feira do Mel con Laureano Oubiña.

Así, en la primera de ellas –que culminó pasadas las diez de la noche– el pleno dio luz verde a una moción conjunta de Terra Galega (TEGA) y Bloque Nacionalista Galego (BNG) en la que se reclaman inversiones para el municipio en las cuentas de la Xunta para el próximo año. Entre ellas figuran la ampliación del saneamiento y abastecimiento en el rural, mejoras en los centros públicos de enseñanza –que incluyen los servicios de comedor y madrugadores–, un centro integrado de FP con una oferta diferente a la del resto de institutos del área o una línea de transporte público que conecte los barrios de A Solaina y A Gándara con las instalaciones sanitarias y educativas de la localidad –entre muchas otras”–. Unas inversiones cifradas, tal y como aseveró el portavoz del gobierno, Román Romero, en aproximadamente un millón de euros.

También salió adelante la presentada por TEGA, PSOE y BNG relativa a la necesidad de incrementar los recursos públicos destinados a hacer frente a la violencia de género –contó con la abstención del PP al considerar que se trataba de “un marcado texto partidista”– y la declaración institucional que exige un tren del siglo XXI –aprobada también en otros Consistorios como el de Ferrol o Neda–.

La corporación aprobó, asimismo, las propuestas presentadas por el PP y el PSOE para mejorar el Servizo de Axuda no Fogar –puntos que más tiempo robaron, quizás, a la sesión plenaria– y otro de la formación socialista relativa a modificar el reglamento del servicio municipal de abastecimiento de agua y saneamiento. Por último, el BNG logró sacar adelante su propuesta para elaborar un plan local de acción de vivienda, “e que optar a unha en Narón non sexa un luxo”.

En la sesión la corporación naronesa aprobó, también, una modificación de crédito por importe de 191.252,38 euros. De ellos, tal y como expuso Romero, se destinarán 69.700 euros a la instalación de la climatización en la Escola Infantil da Solaina; otros 36.300 a trabajos de señalización horizontal en viales de titularidad municipal y 11.000 más a dos casetas para almacenaje de material deportivo en el campo de fútbol de O Cadaval y el pabellón de O Val.