El PP de Narón reclama cambios en la organización del SAF y el protocolo de atención a la dependencia
Señala las carencias que afectan a la calidad del servicio
El grupo municipal del PP de Narón presentará una moción para su debate en pleno en la que insta al ejecutivo local a revisar y reorganizar el Servizo de Axuda no Fogar y el protocolo de atención a las personas con resolución de dependencia. Lo hace, incide, por “las carencias que actualmente afectan a la calidad del servicio”.
Los populares inciden en que actualmente no se responde a las necesidades reales de los usuarios ni se garantiza una gestión eficiente. “Estamos hablando de personas que en su día a día necesitan esta ayuda, con la que no puede jugarse”, señala el portavoz, Germán Castrillón. Por ello, la formación propone que se establezca una planificación que dé prioridad a las tareas de atención personal en los horarios más adecuados, reorganizando tareas domésticas en otras franjas horarias.
Reclaman, asimismo, una zonificación del servicio y una asignación de tareas dividida por áreas geográficas. “Esto permitiría mejorar la puntualidad, reducir los desplazamientos y favorecer la continuidad de la atención”, remarca. El PP incide en que la gestión de las listas de espera debe realizarse “de forma dinámica, activa y transparente”, con el objetivo de evitar demoras injustificadas o vacantes que limiten el acceso al servicio.