El PP de Narón reclama cambios en la organización del SAF y el protocolo de atención a la dependencia

Bancada popular en un pleno de Narón Emilio Cortizas Emilio Cortizas

El grupo municipal del PP de Narón presentará una moción para su debate en pleno en la que insta al ejecutivo local a revisar y reorganizar el Servizo de Axuda no Fogar y el protocolo de atención a las personas con resolución de dependencia. Lo hace, incide, por “las carencias que actualmente afectan a la calidad del servicio”.

Los populares inciden en que actualmente no se responde a las necesidades reales de los usuarios ni se garantiza una gestión eficiente. “Estamos hablando de personas que en su día a día necesitan esta ayuda, con la que no puede jugarse”, señala el portavoz, Germán Castrillón. Por ello, la formación propone que se establezca una planificación que dé prioridad a las tareas de atención personal en los horarios más adecuados, reorganizando tareas domésticas en otras franjas horarias.

Reclaman, asimismo, una zonificación del servicio y una asignación de tareas dividida por áreas geográficas. “Esto permitiría mejorar la puntualidad, reducir los desplazamientos y favorecer la continuidad de la atención”, remarca. El PP incide en que la gestión de las listas de espera debe realizarse “de forma dinámica, activa y transparente”, con el objetivo de evitar demoras injustificadas o vacantes que limiten el acceso al servicio.