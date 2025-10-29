Mi cuenta

Narón

El PP de Narón reclama cambios en la organización del SAF y el protocolo de atención a la dependencia

Señala las carencias que afectan a la calidad del servicio

Redacción
29/10/2025 20:53
Bancada popular en un pleno de Narón Emilio Cortizas
Emilio Cortizas

El grupo municipal del PP de Narón presentará una moción para su debate en pleno en la que insta al ejecutivo local a revisar y reorganizar el Servizo de Axuda no Fogar y el protocolo de atención a las personas con resolución de dependencia. Lo hace, incide, por “las carencias que actualmente afectan a la calidad del servicio”.

Los populares inciden en que actualmente no se responde a las necesidades reales de los usuarios ni se garantiza una gestión eficiente. “Estamos hablando de personas que en su día a día necesitan esta ayuda, con la que no puede jugarse”, señala el portavoz, Germán Castrillón. Por ello, la formación propone que se establezca una planificación que dé prioridad a las tareas de atención personal en los horarios más adecuados, reorganizando tareas domésticas en otras franjas horarias.

Imagen de archivo de un pleno naronés

El PSOE exige al Ayuntamiento de Narón un compromiso para eliminar el listado de espera del SAF

Reclaman, asimismo, una zonificación del servicio y una asignación de tareas dividida por áreas geográficas. “Esto permitiría mejorar la puntualidad, reducir los desplazamientos y favorecer la continuidad de la atención”, remarca. El PP incide en que la gestión de las listas de espera debe realizarse “de forma dinámica, activa y transparente”, con el objetivo de evitar demoras injustificadas o vacantes que limiten el acceso al servicio.

