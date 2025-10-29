El BNG de Narón exigirá en pleno soluciones para los “abusivos” precios del alquiler

Viviendas en Narón Daniel Alexandre

Más de un año después de que se aprobasen en el pleno las propuestas del BNG para un plan de vivienda de alquiler en Narón, la formación vuelve a llevar una moción al pleno para instar a las administraciones a que aporten soluciones. Los nacionalistas señalan el porcentaje “considerábel” de vivienda en estado de abandono y la carencia de una bolsa de hogares en alquiler.

El BNG califica los precios de estos últimos de “totalmente abusivos”, afirmando que impide a las personas independizarse sin compartir piso o sin destinar prácticamente la totalidad de su nómina al pago. Denuncia, asimismo, que en los últimos años el precio no ha dejado de subir y muestra su preocupación por la “inacción do goberno municipal” a este respecto. Los nacionalistas critican, también, que el ejecutivo de la Xunta pretenda adaptar bajos comerciales para convertirlos en viviendas sociales, cuando estos “non cumpren nin o mínimo de chegar a ser vivendas dignas e seguras”.

Así las cosas, el BNG insiste en que el gobierno del Estado y el autonómico deben adoptar medidas para frenar el aumento del precio de la vivienda, sobre todo en régimen de alquiler. También instan al Concello naronés a elaborar un plan de acción para actualizar los datos de las viviendas abandonadas, planteando la recuperación de aquellas que sea posible. “Xa pediamos en abril do 2024 ao goberno de Narón que puxese en marcha un Plan Municipal Facilitador do Alugueiro en Narón que incluíse axudas municipais para facilitar o acceso á vivenda, e que solicitase ao Goberno do estado a cesión das vivendas das que é titular a Sareb.