Espectáculo infantil

Dous días seguidos de “Apego pola lingua”: De Fantoches Baj en Ferrol á Xanela do Maxín en Narón

O espectáculo "Sorpresa" exhibirase este mesmo mércores no centro cívico social de San Xiao

Redacción
29/10/2025 11:14
Imaxe do espectáculo “Sorpresa”, da Xanela do Maxín
Imaxe do espectáculo “Sorpresa”, da Xanela do Maxín
Cedida

O programa Apego, que organizan distintos departamentos de Normalización Lingüística dependendo do Concello onde se desenvolva o espectáculo, congregou este martes ao público familiar na capela do Torrente Ballester para ver a “Fantoches Baj”. Quen perdera este encontro ou teña ganas de máis, ten este mesmo mércores 29 outra oportunidade no centro cívico social de San Xiao, onde actuará A Xanela do Maxín, ás 17.00.

Esta compañía proporá o seu espectáculo “Sorpresa”, que está dirixido a familias con pequenos ou pequenas a partir de tres anos. Aínda que asistir é de balde, cómpre inscribirse no correo a.pita@naron.gal, facilitando os nomes da actividade, da nena ou neno (así como a súa idade), da nai, pai ou persoa acompañante, enderezo electrónico e un teléfono de contacto.

