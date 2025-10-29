A Gándara celebró su Consello Territorial dentro del programa que se extiende hasta diciembre

Un momento del Consello Territorial celebrado ayer Emilio Cortizas

La programación de los Consellos Territoriais de Narón, impulsados por la Escola de Participación Cidadá, continúan avanzando según el calendario previsto. Este miércoles fue el turno de los vecinos y vecinos de A Gándara, que celebraron su encuentro a las siete de la tarde. Debido a las obras que se están acometiendo en el centro cívico social del barrio, la reunión tuvo que trasladarse al centro Manuela Pérez Sequeiros, donde residentes y representantes municipales pudieron dialogar.

Esta sesión en A Gándara fue la segunda de la tanda de octubre, que arrancó el pasado lunes 27 en la parroquia de Sedes, con una reunión entre las 18.00 y las 19.30 horas.

La concejala de Participación Ciudadana, Olga Ameneiro, confirmó que estos encuentros se seguirán desarrollando hasta el próximo mes de diciembre, cubriendo así todas las parroquias y barrios pendientes.

Ameneiro recordó que estas convocatorias son una pieza clave de la estructura participativa de la localidad. De hecho, el reglamento de Participación Cidadá de Narón los establece como uno de los órganos de representación formales. En este sentido, estos consellos actúan como espacios de encuentro entre los vecinos de cada barrio o parroquia con representantes municipales. El objetivo principal es doble: por una parte, “promover o intercambio de necesidades e ideas de cada territorio” y, por otra, “profundizar na cohesión comunitaria”, destacan desde el Concello.