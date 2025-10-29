Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Narón

A Gándara celebró su Consello Territorial dentro del programa que se extiende hasta diciembre

Las próximas citas serán en San Mateo, el 12 de noviembre, y en O Val y Freixeiro, el 24 y el 26, respectivamente

Redacción
29/10/2025 22:39
Un momento del Consello Territorial celebrado ayer
Un momento del Consello Territorial celebrado ayer
Emilio Cortizas

La programación de los Consellos Territoriais de Narón, impulsados por la Escola de Participación Cidadá, continúan avanzando según el calendario previsto. Este miércoles fue el turno de los vecinos y vecinos de A Gándara, que celebraron su encuentro a las siete de la tarde. Debido a las obras que se están acometiendo en el centro cívico social del barrio, la reunión tuvo que trasladarse al centro Manuela Pérez Sequeiros, donde residentes y representantes municipales pudieron dialogar.

Esta sesión en A Gándara fue la segunda de la tanda de octubre, que arrancó el pasado lunes 27 en la parroquia de Sedes, con una reunión entre las 18.00 y las 19.30 horas.

La edila en la presentación de la programación

Os Consellos Territoriais de Narón proseguen ata o vindeiro mes de decembro

Más información

La concejala de Participación Ciudadana, Olga Ameneiro, confirmó que estos encuentros se seguirán desarrollando hasta el próximo mes de diciembre, cubriendo así todas las parroquias y barrios pendientes.

Ameneiro recordó que estas convocatorias son una pieza clave de la estructura participativa de la localidad. De hecho, el reglamento de Participación Cidadá de Narón los establece como uno de los órganos de representación formales. En este sentido, estos consellos actúan como espacios de encuentro entre los vecinos de cada barrio o parroquia con representantes municipales. El objetivo principal es doble: por una parte, “promover o intercambio de necesidades e ideas de cada territorio” y, por otra, “profundizar na cohesión comunitaria”, destacan desde el Concello.

Te puede interesar

Un inicio demoledor fue clave para el aplastante triunfo ferrolano

Lino López, entrenador del Baxi Ferrol: “Hay muchos cortes de vídeo de este partido que son para enseñar”
Miriam Tembrás
Loli Neira, en el rincón de su puesto donde están estos exóticos productos

Los ingredientes exóticos que triunfan en los vídeos de Instagram los tiene Loli en Ferrol: "Se están vendiendo muy bien"
Marta Corral
Foto de familia con trabajadores de Clece, usuarios y personal de los Servicios Sociales

Los juegos de infancia de nuestros mayores que quieren mostrar a los más pequeños de Ferrol
Montse Fernández
Aneiros, Barba y Miramontes en la Casa da Muller este miércoles

La Xunta apoyó con más de 220.000 euros la contratación de mujeres víctimas de violencia machista en Ferrolterra
Redacción