Narón

Un gran parque para Piñeiros: la propuesta del PP de Narón para el campo de fútbol de As Aceñas

Los populares plantean zonas verdes, pista multideporte y un área infantil accesible

Redacción
28/10/2025 20:52
Campo de futbol de As Aceñas
Campo de futbol de As Aceñas
El Partido Popular (PP) de Narón propone al gobierno municipal revitalizar un espacio actualmente en desuso en la parroquia de Piñeiros. En concreto, los populares solicitan la creación de un parque infantil y una nueva zona de convivencia en el solar del antiguo campo de fútbol de As Aceñas, situado en el lugar de O Ponto.

La formación considera que este terreno abandonado reúne las condiciones idóneas para albergar esta infraestructura. En este sentido, su portavoz, Germán Castrillón, argumentó que Piñeiros es una de las áreas más pobladas de la localidad, con una demografía diversa que incluye a muchas familias, jóvenes y personas mayores. Según el popular, esta población carece actualmente de un espacio público adecuado para el ocio y la socialización. “Los vecinos y vecinas llevan ya mucho tiempo reclamando un espacio de este tipo, y es hora de que el Concello haga algo y dé respuesta a esta demanda”, señaló Castrillón.

La propuesta detallada por los populares, que dieron a conocer mediante un comunicado, recoge un diseño integral que incluiría un parque infantil accesible, una pista multideporte y áreas verdes dotadas de bancos, mesas y zonas de sombra.

El objetivo, asevera el PP, es fomentar el encuentro intergeneracional. “Queremos un espacio en el que personas de todas las edades puedan convivir, compartir y fortalecer los lazos comunitarios”, remarca el portavoz, que califica de “incomprensible” que no se haya actuado antes sobre este “terreno tan valioso”. El PP espera que el proyecto se incluya en los próximos presupuestos municipales y se priorice su ejecución, viéndolo como una “gran oportunidad” para convertir un área degradada en un “punto de encuentro seguro y dinamizador” para la parroquia.

