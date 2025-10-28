Guidoni acata la sentencia judicial pero presenta ahora un ERTE para toda la plantilla

Concentración de trabajadores de la empresa tras el primer ERTE, en junio D. Alexandre

Guidoni Quartz, con fábrica en el polígono de As Lagoas, acaba de presentar un nuevo ERTE tras acatar la sentencia judicial del Juzgado de lo Social nº 1 de Ferrol en la que invalidaba el anterior, presentado en junio, al considerar que las causas alegadas por la empresa no estaban lo suficientemente acreditadas, por lo que ordenaba la restitución “inmediata” de los contratos suspendidos.

La CIG lamenta que la empresa “teime” en la misma medida que “durante estes meses se demostrou ineficaz para atallar os problemas de subministración e mala organización, sen estudar outras alternativas”.

La diferencia del nuevo ERTE es la duración –que pasa de los seis meses iniciales a un año– y el alcance, puesto que en este caso afecta a la totalidad de la plantilla –122 trabajadores– y no a un tercio de manera rotatoria.

Además, ahora, Guidoni alega causas económicas y no organizativas, por lo que el sindicato nacionalista cree que está intentando evitar así “unha nova sentenza negativa”.

La CIG asegura que el despido colectivo –aunque temporal– “non solucionará os problemas”, de ahí que el secretario comarcal de la Federación de Construción e Madeira, Marcos Sánchez, reclame un “plan de viabilidade serio e con investimentos suficientes que garanta a capacidade produtiva, a continuidade dos empregos e, sobre todo, a subministración de materia prima para poder atender todos os pedidos”.