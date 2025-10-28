“1936” roza el lleno en el Pazo da Cultura de Narón a una semana de su estreno

Una de las escenas de "1936" CDN-Bárbara Sánchez

El Pazo da Cultura se prepara para colgar el cartel de “no hay entradas” ante la llegada, a principios del próximo mes, de “1936”, uno de los fenómenos teatrales más aclamados de los últimos años. A poco más de una semana para su estreno en Narón, la respuesta del público ha sido más que buena, con el aforo para la función del viernes 7 de noviembre cubierto al 87% y al 94% para la de la jornada del sábado, por lo que se espera que las últimas localidades disponibles se agoten próximamente para ambas sesiones, programadas a las 20.00 horas.

Se trata de una producción del Centro Dramático Nacional, dirigida por Andrés Lima. Ambientada en la Guerra Civil española, la propuesta se conforma por una treintena de escenas en las que se narra de manera cronológica la contienda. La duración del espectáculo es de cuatro horas, con dos descansos de 15 minutos cada uno.

Elenco

La pieza reúne sobre el escenario a un elenco de primer nivel, compuesto por Cristina Arias, Antonio Durán “Morris”, María Morales, Natalia Hernández, Guillermo Toledo, Paco Ochoa, Mamen Camacho y Juan Vinuesa, así como el Coro de Jóvenes de Madrid.

Aquellos interesados en conseguir las últimas entradas pueden hacerlo a través de la página del Padroado da Cultura, en la taquilla del Pazo —abierta de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.30 horas— o en el número de teléfono 981 102 897.