El PSOE de Narón urge la celebración de la Xunta Local de Seguridade

Campamento de Freixeiro, próximo a centros educativos | Daniel Alexandre

El grave apuñalamiento de un hombre el pasado domingo en el campamento de Freixeiro, en Narón, ha llevado al PSdeG-PSOE a exigir la convocatoria “urxente” de la Xunta Local de Seguridade. El edil socialista Jorge Ulla califica de “preocupante” el aumento de la “delincuencia e os altercados violentos” en el municipio, muchos de los cuales vincula directamente al narcotráfico.

Ulla cargó duramente contra el gobierno local de Marián Ferreiro, acusándolo de “alarmante pasividade” y “falta de proactividade” frente a una situación que, asegura, está generando una “crecente alarma social”. En este sentido, el socialista remarca que “a seguridade dos nosos veciños e veciñas non pode agardar,” instando al gobierno naronés a tomar “medidas serias e coordinadas de inmediato”.

La formación hace hincapié en el “extremo perigo” que representa que los altercados se produzcan cerca de colegios o institutos. En este sentido, aseguró que “non podemos permitir que un dos maiores puntos de venda de droga do noso municipio se atope, literalmente, ás portas dos nosos centros educativos”, censuró, añadiendo que no se trata solamente de un problema de seguridad pública, sino que representa “unha ameaza directa á integridade e o futuro dos nosos fillos e fillas”.

El concejal del PSOE aprovechó además para censurar la negativa de Terra Galega a convocar un pleno extraordinario en el que se abordase la polémica por la fotografía que se tomaron dos ediles naroneses junto a Laureano Oubiña.

“É incomprensible que o goberno local se negue a debater este tema de máxima gravidade moral e política”, aseguró Ulla, remarcando que la imagen del municipio se ve dañada y que la imagen que se muestra a los jóvenes “é intolerable”.

Por su parte y a preguntas de este Diario, fuentes municipales aseguran que el Concello “está a traballar coa Comisaría na convocatoria da Xunta Local de Seguridade”, con el objetivo de fijar una fecha para la celebración de la misma y convocar la sesión ordinaria, que se celebrará a mediadados del próximo mes de noviembre.