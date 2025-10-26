Vai Rañala Meu! medra pola música tradicional galega dentro da comarca
Dende o seu centro social en Sedes, a asociación ofrece formacións cos mellores músicos do país e moito máis
O nome de Vai Rañala Meu! resoa especialmente nos últimos tempos dentro do amplo mundo da cultura popular galega na comarca, non só por aparecer en numerosos carteis como banda sonora de festas e feiras, senón tamén por propostas como a que tivo lugar este domingo na sede da asociación, o centro cívico social de Sedes. Esta consistiu nunha das Xornadas Formativas en Música Tradicional, neste caso da man do multiinstrumentista vigués Xosé Liz, que participou nunha das tempadas máis prolíficas da asociación, xa que nos dous ou tres últimos anos atópase en “despegue”, tal como sinala o presidente, Dani Cánovas.
Proximamente sairá un novo vídeo na canle de Youtube de Vai Rañala, desta volta con Xosé Liz, que vén de actuar este ano no Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira, protagonizando agora o seguinte capítulo do “Hoxe falaremos con”. Segundo explica o mesmo responsable, o programa funciona como “un artigo de opinión de como vai indo o panorama musical galego”, no que os profesionais atopan un espazo para rexistrar as súas impresións ou inquedanzas neste eido.
Estes obradoiros, nos que aproveitan o coñecemento dos profesionais para os vídeos, adoitan completar as prazas salvo en casos coma este, que foi “máis minoritario porque o instrumento tamén o é”: a requinta. Pola contra, a próxima sesión centrarase na percusión miúda correrá a cargo do músico que inaugurou as primeiras Xornadas Formativas, Ramón Dopico, que ademais foi unha das primeiras actividades propostas pola asociación, co obxectivo de “crear un marco formativo estable, a través da nosa entidade” que precisamente se caracterizara por ser impartido por “profesionais de primeiro nivel”.
De feito, teñen pasado pola asociación como docentes músicos da talla de, por exemplo, Xisco Feijóo, Montse Rivera por unha banda e Felisa Segade por outra, ambas voces de Leilía, David Bellas, Xiana Lastra por dúas veces e Germán Díaz, “o máximo expoñente da zanfona a nivel do Estado, seguramente”.
Ademais, entre estas Xornadas Formativas, algunhas convócanas co sobrenome de “En Feminino”, integradas só por profesoras mulleres, conscientes do papel fundamental delas na preservación deste patrimonio inmaterial e a súa ausencia en boa parte dos cadros docentes dos obradoiros; incluso en sectores nos que adoitan predominar “como pode ser o canto, a pandeireta e o baile”, sinala Cánovas, lembrando que precisamente nun destes encontros, no 2016, participaron as Tanxugueiras.
“Despois da pandemia, como a moitas entidades, costounos arrancar”, avalía, até que “se sumou nova xente á xunta directiva”, cun ánimo que “foi fundamental para volver coller a dinámica”. A poboación retomou a inercia de asistir a actividades e a asociación de organizar cada vez máis, alá polo 2022 ou 2023. Hoxe son arredor de 135 persoas que están asociadas e “cada vez nos sorprendemos máis” de ver caras novas nas distintas convocatorias, que contan cun público local e de concellos veciños asegurado, ao que se van sumando outros de máis lonxe.
Actualidade
Encontros na comarca como a Feira das Fabas desta fin de semana en Moeche, e tamén de fóra como a Feira do Poldro de Muras ou o Entroido de Xinzo, contaron coa música da charanga Vai Rañala Meu!, que este ano tivo “moitísimas actuacións”, contribuíndo así a manter a oferta cultural xa que esta funciona como un “soporte económico importante da asociación”.
A entidade tamén vén de recuperar este curso a escola de teatro que había en Sedes, algo que está “moi ligado á tradición musical galega”, como dá conta o nomeado Toxos e Froles e outras entidades emblemáticas de Galicia. O encargado destas aulas é Pepablo Patinho, da compañía de orixe naronesa Ghazafelhos, que precisamente se incluíu na axenda do Festival de Ortigueira 2025, amais de percorrer unha infinidade de escenarios de todo tipo dende hai preto de 20 anos coas súas propostas dirixidas a familias con nenas e nenos.
Entre as escolas destacan as de acordeón diatónico que imparte Carlos Quintá, un dos grandes coñecedores do panorama galego deste instrumento, que “era moi común na comarca e practicamente desapareceu”, apunta Dani Cánovas, explicando así o motivo polo que incluíron na oferta esta clase, que “é única” en Ferrolterra. O mesmo profesor ocúpase tamén das aulas de violín, que se diferencian por estar enfocadas á música tradicional.
Actualmente, amais das aulas de gaita, existe un grupo consolidado de Cantos de Taberna con máis dunha trintena de integrantes, que motivou a crear este ano unha primeira edición centrada nesta actividade: “foi unha pasada o ben que funcionou, non collía un alma”, lembra Dani Cánovas. Así mesmo, neste 2025 celebrouse a III Foliada de Sedes, na Feira do Trece, que comezou en colaboración coa Semente de Trasancos, e que nesta convocatoria deu “un salto cualitativo” que agardan manter, ao ofrecer un cartel con atractivos como obradoiros e teatro.
Ademais, Vai Rañala organiza o San Xoán de Cedo, “que xa empeza a ser unha data marcada no calendario”, un encontro moi interxeneracional, igual que ocorre nos Cantos de Nadal, que o ano pasado celebraron por duplicado, saíndo de Sedes cara o local social da asociación O Castelo de Narahío.
Xermolo
A entidade naceu no 2012 a raíz da idea duns gaiteiteiros e percusionistas que integraban Terra de Trasancos, do Toxos e Froles, e que decidiran xuntarse para non deixar a práctica unha vez rematara a súa etapa na agrupación ferrolá, cando dirixía Fernando Dopico. “Un día nos dixeron se iamos tocar a un sitio” e os ensaios proliferaron até que “finalmente decidimos montar unha asociación cultural onde intentar promover a nosa música, as tradicións e demais”, un proceso que aconteceu de forma “bastante orgánica”.
Segundo continúa Cánovas, o primeiro ano a súa actividade comezou no centro cívico de San Mateo, tamén en Narón, até que recibiron a nova de que o de Sedes “quedaba pechado, non había asociación veciñal nin quen atendera o local, entón decidimos solicitar aquí a sede social e un dos nosos compañeiros abrira o ambigú naquel momento”.
Así xurdiu un proxecto que tamén traballa pola “dinamización comunitaria”, á parte de “promover todo o que poidamos a nosa música e a nosa lingua”, e respondendo ás inquedanzas dunha “comarca que lle encanta cantar” e que o fai case cunha “xenética diferente”, segundo expresa o directivo. “Estamos moi contentos”, conclúe, mirando o labor que queda por diante, para seguir “espallando unha pequena semente, e a ver se calla”.
A recuperación da memoria da parroquia: proxecto pendente para 2026
As ideas non paran de brotar entre os membros da asociación cultural Vai Rañala Meu!, que este ano xa cubriu o cupo de traballo con novidades como a primeira edición do Encontro de Cantos de Taberna de Sedes e o mantemento dos proxectos que xa funcionaban. Non obstante, o presidente Dani Cánovas revela dúas propostas que teñen pendentes e que agardan desenvolver durante o vindeiro 2026.
Un dos propósitos é realizar o primeiro dos “itinerarios contados e cantados”, rutas pola parroquia de Sedes que vincularían o patrimonio material, como poden ser os lavadoiros ou as igrexas, co inmaterial da tradición musical.
Neste proxecto xa están traballando dende a entidade, na que tamén xurdiu a ilusión por crear un “mapa emocional” da parroquia, que quedaría na rede e no que os habitantes rexistrarían os seus recordos en determinados puntos. Dado o ambicioso da idea, xa pensan en cambialo por un podcast protagonizado pola xente maior da zona, custodio da memoria.