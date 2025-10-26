Mi cuenta

Juego de pistas

Los molinos de Xuvia se transforman en “muíño encantado” por Samaín

El CIMIX propone un juego de pistas para encontrar al "trasno ladronzuelo"

Redacción
26/10/2025 11:50
Cartel de "se busca" al trasno, en la puerta del Cimix de Narón
Cartel de "se busca" al trasno, en la puerta del Cimix de Narón
Cedida

El Centro de Interpretación de los Molinos Industriales de Xuvia –Cimix– se da a conocer a las visitas con un nuevo juego de pistas para celebrar Samaín, bajo el nombre de “Muíño Encantado”.

La actividad, que se celebrará el viernes 31 y el sábado 1 para el público familiar, consistirá en escuchar los acertijos y seguir el rastro que un “trasno ladronzuelo” dejó, en forma de pistas misteriosas, de camino a su escondite. Este lugar es el objetivo a encontrar por los participantes, que se llevarán como recompensa una pequeña calabaza como recuerdo de la aventura. Las personas interesadas pueden reservar su plaza en la página web cimixnaron.gal.

