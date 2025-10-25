Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Talleres musicales

Las VI Xornadas Formativas en Música Tradicional llevan a Sedes las claves de la requinta y la percusión

Xosé Liz se ocupará de la primera sesión este domingo y Ramón Dopico el mes que viene

Redacción
25/10/2025 11:34
Xosé Liz ocuparase da primeira sesión das VII Xornadas Formativas en Música Tradicional de Sedes
Xosé Liz ocuparase da primeira sesión das VII Xornadas Formativas en Música Tradicional de Sedes
Cedida

La Asociación Cultural Vai Rañala Meu! organiza, dentro de sus VI Xornadas Formativas en Música Tradicional, dos talleres en el centro cívico Sedes. El primero, a cargo de Xosé Liz, consistirá en un acercamiento a la requinta y tendrá lugar este domingo 26 de octubre (de 10.00 a 14.00 horas).

La segunda propuesta, ya en el mes de noviembre (el día 9) y en el mismo horario, correrá a cargo de Ramón Dopico y consistirá en un Obradoiro de Percusión Muída. El coste de las actividades para los socios es de 20 euros y de 25 para el resto de personas.

Te puede interesar

El presidente del comité, Carlos Díaz, con la ministra de Trabajo el pasado 25 de septiembre

El comité tilda de "decepcionante" la reunión con Navantia sobre la aplicación del convenio
X. Fandiño
O grupo de pandeireteiras de Xacarandaina

Xacarandaina pecha a golpe de pandeiretas o Día da Muller Rural en San Sadurniño
Redacción
Pascu conduce la pelota ante Ger Nóvoa

Celta Fortuna-Racing de Ferrol: un derbi de altura
Juan Quijano
Carlos animando al Baxi junto a su mujer, Maribel, y a su familia del Uni

El trote hasta el Olimpo de Platero y Babieca
María Egea