Las VI Xornadas Formativas en Música Tradicional llevan a Sedes las claves de la requinta y la percusión

Xosé Liz ocuparase da primeira sesión das VII Xornadas Formativas en Música Tradicional de Sedes Cedida

La Asociación Cultural Vai Rañala Meu! organiza, dentro de sus VI Xornadas Formativas en Música Tradicional, dos talleres en el centro cívico Sedes. El primero, a cargo de Xosé Liz, consistirá en un acercamiento a la requinta y tendrá lugar este domingo 26 de octubre (de 10.00 a 14.00 horas).

La segunda propuesta, ya en el mes de noviembre (el día 9) y en el mismo horario, correrá a cargo de Ramón Dopico y consistirá en un Obradoiro de Percusión Muída. El coste de las actividades para los socios es de 20 euros y de 25 para el resto de personas.