Narón

Os Consellos Territoriais de Narón proseguen ata o vindeiro mes de decembro

O vindeiro encontro terá lugar en Sedes o vindeiro día 17 de outubro

Redacción
24/10/2025 20:50
La edila en la presentación de la programación
Concello

A edila de Participación Cidadá, Olga Ameneiro, anunciou que a Escola de Participación Cidadá retoma a programación dos Consellos Territoriais coa fixación de novas datas.

As reunións para as parroquias que aínda non as tiveron celebraranse entre finais deste mes e o de decembro nos diferentes centros cívicos sociais, comezando polo de Sedes o 27 de outubro (de 18.00 a 19.30). Entre as 18.00 e as 19.30 horas A Gándara celebrará o seu o día 29 (19.00) no centro Manuela Pérez Sequeiros –por mor das obras no seu centro habitual–.

La concejala de Participación Cidadá, Olga Ameneiro

Narón retoma los Consellos Territoriales durante esta jornada en la parroquia de Doso

Más información

En novembro están programados catro Consellos: o de Piñeiros, o día 11 ás 17.00 horas; o de San Mateo, o día 12 a partir das 18.00 horas; o do Val o 24 ás 16.30 horas e o de Freixeiro o 26 ás 19.00, este último no local social de Virxe de Fátima.

Finalmente en decembro terán lugar os de Pedroso –o día 9 ás 19.00 horas– e o de Xuvia, o día 10 á mesma hora. As persoas interesadas en saber máis poden chamar ao número de teléfono 603 865 413.

