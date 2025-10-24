Os Consellos Territoriais de Narón proseguen ata o vindeiro mes de decembro
O vindeiro encontro terá lugar en Sedes o vindeiro día 17 de outubro
A edila de Participación Cidadá, Olga Ameneiro, anunciou que a Escola de Participación Cidadá retoma a programación dos Consellos Territoriais coa fixación de novas datas.
As reunións para as parroquias que aínda non as tiveron celebraranse entre finais deste mes e o de decembro nos diferentes centros cívicos sociais, comezando polo de Sedes o 27 de outubro (de 18.00 a 19.30). Entre as 18.00 e as 19.30 horas A Gándara celebrará o seu o día 29 (19.00) no centro Manuela Pérez Sequeiros –por mor das obras no seu centro habitual–.
En novembro están programados catro Consellos: o de Piñeiros, o día 11 ás 17.00 horas; o de San Mateo, o día 12 a partir das 18.00 horas; o do Val o 24 ás 16.30 horas e o de Freixeiro o 26 ás 19.00, este último no local social de Virxe de Fátima.
Finalmente en decembro terán lugar os de Pedroso –o día 9 ás 19.00 horas– e o de Xuvia, o día 10 á mesma hora. As persoas interesadas en saber máis poden chamar ao número de teléfono 603 865 413.