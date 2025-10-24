Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Narón

Odeón impulsa este sábado un taller de maquillajes “mostruosos” y heridas “terroríficas”

Habrá, además, un photocall temático para la ocasión

Redacción
24/10/2025 20:40
Detalle de una caracterización por Samaín
Detalle de una caracterización por Samaín
Jorge Meis

La plaza de eventos del centro comercial Odeón, en Narón, acogerá en la tarde de este sábado 25 de octubre un taller de decoración de chupa chups de calabaza, que se desarrollará entre las seis y las ocho de la tarde.

Los más pequeños de la casa podrán disfrutar, además, de otra propuesta “terroríficamente divertida” y es que, con el objetivo de celebrar Samaín, se llevará a cabo también un obradoiro de maquillaje “mostruoso” y heridas “terroríficas”. La propuesta es gratuita pero requiere de inscripción previa (en el mostrador de la plaza).

Habrá también un photocall temático.

Uno de los pasacalles que organiza anualmente el Concello de Neda bajo el nombre de “Senda das ánimas”

Los planes “de miedo” acechan a buena parte de la comarca de Ferrolterra antes de Difuntos

Más información

Te puede interesar

PROGRAMA VISITAS ESCOLARES

La Sociedade Galega de Historia Natural y Valdoviño promueven visitas escolares a la laguna
Redacción
Imagen de ar

Ferrol es la ciudad con mayor diferencia entre sexos en salario por hora
X. Fandiño
Marquesina del municipio de Cabanas

Cabanas inicia un plan de encuentros con los vecinos que comenzó en Santa Cruz
Redacción
Imagen de archivo de un contador

Moeche aprueba 26 subvenciones destinadas para el pago de la factura eléctrica
Redacción