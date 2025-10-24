Odeón impulsa este sábado un taller de maquillajes “mostruosos” y heridas “terroríficas”

Detalle de una caracterización por Samaín Jorge Meis

La plaza de eventos del centro comercial Odeón, en Narón, acogerá en la tarde de este sábado 25 de octubre un taller de decoración de chupa chups de calabaza, que se desarrollará entre las seis y las ocho de la tarde.

Los más pequeños de la casa podrán disfrutar, además, de otra propuesta “terroríficamente divertida” y es que, con el objetivo de celebrar Samaín, se llevará a cabo también un obradoiro de maquillaje “mostruoso” y heridas “terroríficas”. La propuesta es gratuita pero requiere de inscripción previa (en el mostrador de la plaza).

Habrá también un photocall temático.