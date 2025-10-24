Mi cuenta

Narón

Obradoiros, música, liscos e caldo no Samaín de San Mateo, en Narón

O programa de actividades comezará cunha mostra de cabazas talladas por alumnado dos centros educativos

Redacción
24/10/2025 20:36
Marián Ferreiro, alcaldesa de Narón, xunto con Santiago Segade, da Agrupación Veciñal San Mateo de Trasancos, presentaron onte os eventos da celebración do Samaín o vindeiro 31 de outubro. Os actos desenvolveranse durante a tarde e parte da noite no centro cívico social e na escola de San Mateo, así como nas súas proximidades.

A xornada comezará o venres da vindeira semana (17.00 horas), cando se abrirá unha mostra de cabazas talladas polo alumnado de 3º e 4º de Primaria, froito dun obradoiro do Padroado da Cultura. Simultaneamente, darán comezo uns talleres abertos á participación, centrados na elaboración de cabazas e na maquillaxe temática.

Ás 19.00 horas, o público poderá gozar dunha actuación musical de Uxía Lambona e a Banda Molona. Ás 20.00, de xeito tradicional, partirá das inmediacións do local social a “Comitiva de Luces e Tebras” nun percorrido “aterrador” pola contorna do centro cívico. Nel os participantes levarán candeas para iluminar o camiño na escuridade.

O programa inclúe ás 20.30 o Obradoiro do Medo, unha proposta lúdica dirixida a menores de ata 12 anos, que se celebrará na Escola de San Mateo. O Grupo de Gaitas do Padroado será o encargado de amenizar a noite de Samaín, cunha actuación prevista para as 21.00 horas.

Caldo e liscos

Como vén sendo habitual nesta celebración, non faltará a degustación do afamado caldo e os liscos. Representantes da Agrupación Veciñal de San Mateo encargarase da súa elaboración e serviranos a quen desexe probalos por un prezo simbólico de 2,5 euros. Segundo informaron os membros da entidade veciñal, os boletos poderanse mercar na zona da carpa.

Tanto a alcaldesa como os representantes da AVV San Mateo convidaron á cidadanía a achegarse á parroquia para participar deste completo Samaín.

