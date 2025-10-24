Obradoiros, música, liscos e caldo no Samaín de San Mateo, en Narón
O programa de actividades comezará cunha mostra de cabazas talladas por alumnado dos centros educativos
Marián Ferreiro, alcaldesa de Narón, xunto con Santiago Segade, da Agrupación Veciñal San Mateo de Trasancos, presentaron onte os eventos da celebración do Samaín o vindeiro 31 de outubro. Os actos desenvolveranse durante a tarde e parte da noite no centro cívico social e na escola de San Mateo, así como nas súas proximidades.
A xornada comezará o venres da vindeira semana (17.00 horas), cando se abrirá unha mostra de cabazas talladas polo alumnado de 3º e 4º de Primaria, froito dun obradoiro do Padroado da Cultura. Simultaneamente, darán comezo uns talleres abertos á participación, centrados na elaboración de cabazas e na maquillaxe temática.
Ás 19.00 horas, o público poderá gozar dunha actuación musical de Uxía Lambona e a Banda Molona. Ás 20.00, de xeito tradicional, partirá das inmediacións do local social a “Comitiva de Luces e Tebras” nun percorrido “aterrador” pola contorna do centro cívico. Nel os participantes levarán candeas para iluminar o camiño na escuridade.
O programa inclúe ás 20.30 o Obradoiro do Medo, unha proposta lúdica dirixida a menores de ata 12 anos, que se celebrará na Escola de San Mateo. O Grupo de Gaitas do Padroado será o encargado de amenizar a noite de Samaín, cunha actuación prevista para as 21.00 horas.
Caldo e liscos
Como vén sendo habitual nesta celebración, non faltará a degustación do afamado caldo e os liscos. Representantes da Agrupación Veciñal de San Mateo encargarase da súa elaboración e serviranos a quen desexe probalos por un prezo simbólico de 2,5 euros. Segundo informaron os membros da entidade veciñal, os boletos poderanse mercar na zona da carpa.
Tanto a alcaldesa como os representantes da AVV San Mateo convidaron á cidadanía a achegarse á parroquia para participar deste completo Samaín.