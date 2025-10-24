Mi cuenta

Narón

O BNG de Narón cambiará de cabeza de lista nas vindeiras municipais

Olaia Ledo anunciou este venres a súa renuncia, incidindo en que “o proxecto continúa” e afirmando que “non vimos vivir da política”

Verónica Vázquez
Verónica Vázquez
24/10/2025 14:37
Un instante da comparecencia de Olaia Ledo
Foto de familia ao termo da comparecencia
V.V.

A portavoz do Bloque Nacionalista Galego (BNG) de Narón, Olaia Ledo, anunciou este venres a súa renuncia a ser candidata nas vindeiras eleccións municipais do 2027, despois de sete anos como concelleira. Fíxoo arroupada por compañeiros da formación da comarca, logo dunha “decisión persoal moi reflexionada e moi pensada” e co convencemento, asegurou, de que “a longo prazo vai ser o mellor tamén para o BNG” na localidade. 

A nacionalista baseou a súa determinación –cómpre salientar que manterá a súa acta de edila polo momento– en tres premisas. A primeira delas pasa porque o partido “está no seu mellor momento da historia en Narón”, poñendo de exemplo o número de votos e a porcentaxe de apoio acadada nos anteriores comicios. A segunda, expuso Ledo, ciméntase en que “nós non vimos aquí vivir da política, senón a transformar a realidade”. A portavoz incidiu no feito de que “cando as cousas van ben e aínda non se tocou teito, o normal é continuar. Mais tamén se hai que tomar outra decisión, é mellor facelo agora que cando as cousas van mal”.

Por último, Ledo aseverou que dará un paso ao lado pero que seguirá a traballar “como fixen dende a miña adolescencia para construír nacionalismo, que é o que estamos a facer na oitava poboación deste país cada día”. En relación ao próximo candidato da formación, indicou que “vaime ter canda el ou canda ela para todo”, aseverando que o BNG ten “un proxecto moi traballado entre todos, coas ideas moi claras e somos persoas que representamos á maioría social de Narón. Iso é o que vai seguir sendo”, remarcou, agradecendo aos compañeiros de formación o seu apoio e “os seus sorrisos, porque é a mellor maneira de facer a revolución”.

Ledo compareceu acompañada pola responsable comarcal do BNG, Pilar Lozano, e pola local, Marta Grandal. A primeira de elas enxalzou o traballo da portavoz no eido municipal, incidindo en que “a nivel persoal, quero agradecerlle que, grazas a persoas como ela, a mulleres galegas, conscientes de que son galegas e viven como galegas, facemos país. Esa é a primeira felicitación que lle temos que facer”, extendendo eses parabéns por ter liderado “durante moito tempo o BNG de Narón, deixando tras de si un proxecto, unha estrutura e xente competente para continuar no camiño que ela fixo”.

Namentres, Grandal recordou na súa intervención que comezou a súa andaina na formación xunto a Ledo, no 2019. “O único que podemos facer é darlle as grazas polo seu traballo, que fixo que esta organización se asentase e medrase”.

A preguntas dos xornalistas, Ledo fixo balance do actual mandato, incidindo en que “hoxe comeza un camiño para que Narón sexa un concello BNG. Xa a día de hoxe somos a única alternativa real”. No que respecta ao goberno de Terra Galega, a portavoz nacionalista asegurou que o ve “con moitas menos ideas que nunca, perdendo axudas, subvencións...”, engadindo que a oposición “de PSOE e PP é moi gris, que se basea en que canto peor para Narón, mellor para eles. Nós estamos no medio, conseguindo cousas para o beneficio da veciñanza”. A formación abrirá agora un proceso asambleario para escoller a vindeira persoa candidata que se dará a coñecer nos vindeiros meses.

