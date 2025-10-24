Mi cuenta

Diario de Ferrol

Narón

Narón comeza o luns a entrega dos rótulos coas numeracións de vivendas de San Xiao

O goberno local incide na importancia de dispoñer dun número visible e correcto nos fogares

Redacción
24/10/2025 21:10
Os rótulos levan o nome da rúa, a numeración e un código QR con información do inmoble
Concello

Narón, mediante os concelleiros de Estatística, Mar Gómez, e Patrimonio, José Oreona, informou de que o vindeiro luns dará comezo a distribución dos novos rótulos de numeración de vivendas para os residentes da parroquia de San Xiao. Os rótulos serán proporcionados de xeito gratuíto e incluirán o nome da rúa, o número de cada domicilio e un código QR que enlaza cunha ficha cos datos catastrais do inmoble.

Para recoller a nova numeración, os veciños deberán presentarse na terceira planta do concello –de 8.30 a 13.30 horas–, portando a dirección e a referencia catastral da propiedade. Nas semanas posteriores, o Consistorio comunicará as datas de recollida para os rótulos correspondentes ás parroquias de Castro, San Mateo e O Val.

“Rueiro en un clic” permite acceder a las calles e inmuebles naroneses con datos catastrales

Más información

As persoas que precisen verificar a dirección correcta asignada ao seu domicilio poden facelo consultando o visor público municipal. Para acceder, deben introducir a referencia catastral na seguinte ligazón.

