Narón comeza o luns a entrega dos rótulos coas numeracións de vivendas de San Xiao
O goberno local incide na importancia de dispoñer dun número visible e correcto nos fogares
Narón, mediante os concelleiros de Estatística, Mar Gómez, e Patrimonio, José Oreona, informou de que o vindeiro luns dará comezo a distribución dos novos rótulos de numeración de vivendas para os residentes da parroquia de San Xiao. Os rótulos serán proporcionados de xeito gratuíto e incluirán o nome da rúa, o número de cada domicilio e un código QR que enlaza cunha ficha cos datos catastrais do inmoble.
Para recoller a nova numeración, os veciños deberán presentarse na terceira planta do concello –de 8.30 a 13.30 horas–, portando a dirección e a referencia catastral da propiedade. Nas semanas posteriores, o Consistorio comunicará as datas de recollida para os rótulos correspondentes ás parroquias de Castro, San Mateo e O Val.
As persoas que precisen verificar a dirección correcta asignada ao seu domicilio poden facelo consultando o visor público municipal. Para acceder, deben introducir a referencia catastral na seguinte ligazón.