Presenza de Narón nos Encontros para a Normalización Lingüística

Os proxectos de éxito impulsados pola entidade local puxéronse como exemplo de boas prácticas

Redacción
23/10/2025 13:45
A iniciativa parte do Consello da Cultura Galega
Cedida

O Consello da Cultura Galega (CCG) acolleu esta semana a vixésimo sétima edición dos seus Encontros para a Normalización Lingüística, dedicados nesta ocasión a afondar no papel dos Servizos de Normalización Lingüística (SNL) e os Equipos de Dinamización da Lingua Galega (EDLG) baixo o título “Lingua en acción: pasado, presente e futuro dos equipos e servizos de normalización lingüística”, unha iniciativa que contou con presenza naronesa

A xornada tivo como meta prioritaria impulsar a actividade destes servizos municipais e equipos educativos, considerados chave na recuperación da lingua do país.

Narración oral y títeres en Narón para que los más pequeños conozcan a Castelao

Más información

O programa iniciouse coa presentación dun informe do Observatorio da Cultura Galega que ofrece unha análise pormenorizada da situación actual dos SNL e EDLG. Posteriormente, desenvolvéronse mesas de debate que abordaron o labor cotián destes organismos e compartiron experiencias innovadoras e de compromiso nacidas do alumnado e do profesorado.

A mañá pechouse cunha mesa de traballo centrada nas boas prácticas dos SNL, onde se expuxeron proxectos de éxito de diversas entidades locais, entre eles iniciativas como os “Obradoiros de Acollemento Lingüístico”, “Modo Galego. Actívao!” ou “Narón gaña co galego”.

O Servizo de Normalización Lingüística naronés foi convidado a participar nesta mesa para detallar as súas estratexias de éxito, como as campañas “En Narón, galego viaxeiro”, “Narón gaña co galego” e “Xera”, que serven de exemplo de accións eficaces nos eidos do turismo, o comercio de proximidade e a mocidade, respectivamente.

