Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sociedade

Narón interésase polo traballo da Asociación Dolor Persistente

A alcaldesa, Marián Ferreiro, mantivo un encontro con representantes da entidade, que desenvolven o seu labor con afectados e familiares

Redacción
23/10/2025 20:12
La alcaldesa, en el centro, junto a las representantes de Adope
La alcaldesa, en el centro, junto a las representantes de Adope
Concello

A rexedora naronesa, Marián Ferreiro, mantivo un encontro de traballo con María José Aneiros, Josefa Marín e María León, representantes da Asociación Dolor Persistente (Adope), de recente creación.

Desde a entidade explicaron á alcaldesa o seu labor, con accións que comezaron a desenvolver tanto no plano dos dereitos do colectivo como no apoio aos afectados e as súas familias.

Ferreiro destacou a importancia destas agrupacións e felicitou a estas mulleres “por ter dado ou paso de botar a andar a asociación”.

Te puede interesar

Julieta y Lucía, su madre, en su barrio de Esteiro

El océano de Julieta celebra su primera sesión vermú solidaria en Esmelle para recaudar fondos
Redacción
Una de las limpiezas que se llevaron a cabo en la jornada de Adega

El voluntariado de Adega retira casi 800 kilos de basura de las playas, entre ellas dos de Fene
Redacción
Un momento de la presentación del evento

Esteiro, de nuevo casa de la Xuntanza Minibasquet
Redacción
Los aficionados del Racing están respondiendo a gran nivel

Últimos detalles del desembarco del Racing de Ferrol
Juan Quijano