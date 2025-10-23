Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Formación

Curso en Narón de xestión de residuos urbanos e industriais para desempregados

Conta cun total de 15 prazas dispoñibles e unha duración de 468 horas

Redacción
23/10/2025 13:56
Instalaciones del Centro Municipal de Formación Irmás Froilaz
Instalacións do Centro Municipal de Formación Irmás Froilaz
Emilio Cortizas

Narón comezou o proceso de selección do alumnado para participar no certificado profesional de Xestión de residuos urbanos e industriais, unha formación financiada pola Consellería de Emprego cunha duración de 468 horas. A edila responsable da área, Natalia Hermida, destacou onte que o centro Irmás Froilaz da Gándara é o único en Galicia homologado que executa esta modalidade

Diríxese a persoas desempregadas e conta cun total de 15 prazas dispoñibles. Levarase a cabo en horario de mañá, con cinco horas por día, e inclúe tamén formación en empresa e un curso básico de prevención de riscos laborais de 60 horas.

Centro de Formación Municipal Irmás Froilaz

Narón abre el plazo para el curso de Operador de grúas de taller

Más información

Aquelas persoas interesadas en anotarse poden preinscribirse a través da web. É posible consultar máis información sobre esta iniciativa nos números de teléfono 981 333 135 ou 981 337 700 (extensións 2602/1123). Tamén nas direccións de correo electrónico a.alvarez@naron.gal ou a.lagoa@naron.gal.

Te puede interesar

A iniciativa parte do Consello da Cultura Galega

Presenza de Narón nos Encontros para a Normalización Lingüística
Redacción
Un recuncho do local da Piruchela, que o mes pasado instalou unha exposición de Miguel Anxo Romero

Un obradoiro de cabezudos, no centro do programa para esta fin de semana na sede da Piruchela
Redacción
Rober Cagiao con "A Irmandiña. Misterios de Ferrolterra IV" na Central Librera da rúa Real

Rober Cagiao presenta en Ares a súa última novela, o thriller titulado “A Dama de Anboto”
Redacción
O mural da "Ghaiteira", en Ortigueira, foi realizado por Cristian F. Caruncho xunto a Lidia Cao

As xornadas de Banda Deseñada “Alén do Castelao”, con sete talentos galegos, abre o prazo
Redacción