Narón

La intérprete Alondra Bentley presenta en Narón “La materia”, su primer disco en español

El concierto será a las 20.30 de este jueves 23 de octubre en el café teatro del Pazo da Cultura

Redacción
22/10/2025 20:20
Alondra Bentley
Alondra Bentley
Cedida

La intérprete inglesa afincada en España Alondra Bentley presentará en la tarde de este jueves 23 de octubre en Narón su último disco, “La materia”, que es, además, el primero en castellano y que sale a la luz tras cinco años sin publicar.

La música de Bentley se mueve entre el folk, el pop y el indie y conecta con un amplio público, gracias a la combinación de melodías delicadas y letras evocadoras que recogen influencias de artistas como Nick Drake o Joni Mitchell sin perder su propia identidad, basada en plasmar un universo musical personal e íntimo.

Alondra Bentley presentará su disco en Narón en formato trío y, como explican en la promoción del disco, “La materia” gira entorno a la existencia, ya que la muerte de la madre de la intérprete y el nacimiento de su hija la han llevado a reflexionar sobre la vida y la muerte.

Sus trabajos discográficos son un ejemplo de versatilidad y riqueza sonora. La atmósfera que crea con su música invita a la introspección pero también “a gozar de momentos de luz e conexión, penetrando nunha viaxe cálida e envolvente”.

El concierto será a las 20.30 en el café teatro del Pazo da Cultura.

