Nueva imagen y alta eficiencia para el local social de San Xiao, en Narón

Exterior del local social de San Xiao Concello

El Concello de Narón ha puesto en marcha un proyecto para la renovación total de la carpintería exterior del local social de San Xiao, con el objetivo de mejorar su eficiencia energética. El proyecto, que será ejecutado por un importe de 52.813,62 euros –con cargo al POS+2025 de la Diputación–, busca modernizar las instalaciones y resolver los problemas de seguridad y aislamiento que presenta la antigua carpintería. Esta data de los años 80 y cuenta con una perfilería muy sencilla y vidrio simple, un sistema que ha sufrido descuelgues y desprendimientos en varias ocasiones. Por ello, el objetivo principal es sustituir estos elementos por cerramientos de alta calidad.

Tal y como figura en el pliego de prescripciones técnicas, en la intervención se empleará aluminio lacado con rotura de puente térmico, una característica clave para el ahorro energético, además de vidrios dobles con bajo emisivo y control solar.

En concreto, la actuación afectará a 14 módulos de ventanas y puertas, cubriendo una superficie total de 82 metros cuadrados. Los trabajos incluyen el desmontaje y retirada de la carpintería antigua, la limpieza de los huecos y la instalación y sellado de los nuevos elementos. Con respecto a los plazos, se estima que la intervención pueda durar unos dos meses y tendrá un plazo de garantía de un año, a contar desde el momento de la recepción de la obra. Las empresas interesadas en acometer estos trabajos en el local social de San Xiao pueden presentar sus ofertas hasta la jornada de este miércoles 22 de octubre.