Narón abre el plazo para el curso de Operador de grúas de taller

Centro de Formación Municipal Irmás Froilaz Emilio Cortizas

Narón mantiene abierto el plazo de inscripción en el curso de Operador de guindastres de taller: ponte guindastre, pórtico e semipórtico. La formación, con un total de 12 plazas, se dirige a mayores de 18 años, desempleados y empadronados en el municipio –de no cubrirse el cupo, se abrirá a personas de otras localidades–.

En concreto, contará con una duración total de 58 horas entre parte teórica y práctica y se llevará a cabo del 3 al 19 de noviembre en el centro municipal Irmás Froilaz de A Gándara, de 09.00 a 14.00 horas de lunes a viernes. Tal y como explicó en la jornada de este martes la edila responsable del área, Natalia Hermida, los interesados pueden anotarse hasta las 13.30 horas del 27 de este mes de octubre.