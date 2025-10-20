Narón fomenta entre los estudiantes el consumo responsable y el comercio justo

La representación será para alumnado de ESO y FP del IES naronés AEC

Sensibilizar a los jóvenes del impacto del consumo y de la importancia de escoger alternativas sostenibles y responsables en esta materia es el objetivo del movimiento de comercio justo, al que se suma ahora, de la mano de Solidariedade Internacional de Galicia, el Concello de Narón.

Con este fin, en el marco de la campaña “Aquí e acolá o xusto”, el miércoles 22 tendrá lugar en el IES As Telleiras una representación teatral para remover estas ideas en el alumnado.

La pieza que se pondrá sobre los escenarios es “¡Vaya tela!”, de la compañía Xucrut Teatre, y pretende, a través de humor, hacer reflexionar sobre los modelos de consumo de ropa y las condiciones laborales de las personas que la producen.

La campaña es una iniciativa de Soliedaridade Internacional de Galicia y busca, como se explica desde el ejecutivo naronés, “visibilizar as desigualdades que provoca o comercio internacional e promover alternativas que garantan condicións laborais dignas e o respecto polos dereitos humanos e todo o mundo”.

La obra de teatro esá dirigida a alumnado de ESO y a estudiantes de primero y segundo de Formación Profesional básica del área de Comercio, en una apuesta por el consumo responsable y la justicia social.