La Xunta destina cuatro millones a 25 centros educativos de la comarca

Visita al CEIP Ponte de Xuvia, en Narón Emilio Cortizas

Una treintena de actuaciones de mejora en un total de 25 centros educativos de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal es el balance de la actuación del área de la Consellería de Educación, Ciencia , Universidades e FP, que dirige el popular Román Rodríguez, y del que este lunes dio cuenta la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, en la visita realizada a las instalaciones del CEIP Plurilingüe Ponte de Xuvia, en Narón.

Aneiros visitó los resultados de las obras de diferentes dependencias que se han llevado a cabo el pasado verano por parte de la Xunta en este centro e informó, además, de dos grandes intervenciones que están previstas en centros de la comarca, concretamente en los municipios de Ares y Ferrol.

Ponte de Xuvia

Las obras ejecutadas en el Ponte de Xuvia, con un presupuesto de 48.400 euros, consistieron en la adaptación de puertas de los baños de la zona infantil; demolición de la rampa de entrada al edificio y ejecución de una nueva; cambio de la puerta de entrada; acondicionamiento y accesibilidad del aseo de la planta baja; demolición del descanso de la escalera para dar continuidad al pasillo y prolongación de la escalera existente, además del reemplazo de las puertas de las aulas.

En el caso de las actuaciones de mayor envergadura previstas en Ares y Ferrol, se trata de la ampliación del CPI aresano As Mirandas, en el que la Xunta prevé invertir más de tres millones de euros y el cambio de la cubierta del Centro de Educación Especial Terra de Ferrol, valorado en 565.000 euros, aproximadamente.

Además de estas, la delegada territorial dio cuenta de actuaciones que se han ejecutado o están en trámites de ejecución, que suman hasta 27 intervenciones de menor envergadura, a las que se añaden pequeñas reparaciones que se incluyen en el Plan de Benestar e Accesibilidade na Escola que, como todos años, suelen ejecutarse en el período estival para no interrumpir el desarrollo habitual de las clases una vez iniciado el curso escolar.

En este caso, los trabajos se han repartido entre colegios e institutos de una docena de concellos de las tres comarcas y la inversión suma una cuantía de más de 351.0000 euros.

Martina Aneiros señaló, en cuanto a este último paquete de obras, que engloban desde trabajos de pintura, pequeñas reformas, instalaciones eléctricas, fontanería o calefacción, además de mejoras en los patios, cambios puntuales de ventanas y puertas, renovación del equipamiento o adaptación de espacios, entre otras actuaciones.