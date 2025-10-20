Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Narón

El BNG reclama una ordenanza de fiestas y eventos en Narón

Elevará a pleno una moción para su debate

Redacción
20/10/2025 20:55
Pleno marzo Naron
El pleno naronés debatirá la propuesta del BNG I Cedida

El pleno de Narón debatirá la puesta en marcha de una ordenanza de fiestas y eventos en el municipio, a instancias del grupo nacionalista, que elevará una moción en este sentido.

La formación de la que es portavoz Olaia Ledo apunta que dadas las muchas festividades en parroquias y espectáculos públicos en el concello, es necesaria una normativa propia que regule estas actividades.

Desde el BNG llaman la atención sobre el esfuerzo que llevan a cabo las comisiones y asociaciones que organizan festejos y llevan la cultura a todas las zonas del municipio y apuestan así por una normativa “pensada para todas as casuísticas do noso concello e que garantan a calidade e seguridade xurídica ademais de optimizar a xestión municipal que ás veces se demora demasiado e caisa problemas a quen fai o esforzo de organizar festas”.

Los nacionalistas piden una reunión con las diferentes comisiones y entidades, abrir un período de consulta público de la ordenanza que se elabore y que sirva para unificar plazos, documentación y procedimientos, otorgando agilidad a los procesos y, en ningún caso, suponga un obstáculo para el tejido asociativo implicado en las organizaciones de eventos festivos.

Te puede interesar

Pese al retraso, las dos fases del proyecto no se podrán unificar

Paralizado el concurso para la renovación de la cubierta de A Malata tras detectarse un error
J Guzmán
La puesta en valor patrimonial es una de las facetas de la iniciativa

El gobierno local licita por 1,7 millones el proyecto de la Cidade Náutica de A Cabana
J Guzmán
Un instante de la sesión plenaria celebrada ayer por la tarde

La Mancomunidade aprueba la declaración institucional por un tren del siglo XXI
Redacción
La actuación supondrá una reforma integral del interior del local

La firma Prosema Noroeste será la encargada de la rehabilitación del Bambú Club de Recimil
J Guzmán