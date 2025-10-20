El BNG reclama una ordenanza de fiestas y eventos en Narón

El pleno naronés debatirá la propuesta del BNG I Cedida

El pleno de Narón debatirá la puesta en marcha de una ordenanza de fiestas y eventos en el municipio, a instancias del grupo nacionalista, que elevará una moción en este sentido.

La formación de la que es portavoz Olaia Ledo apunta que dadas las muchas festividades en parroquias y espectáculos públicos en el concello, es necesaria una normativa propia que regule estas actividades.

Desde el BNG llaman la atención sobre el esfuerzo que llevan a cabo las comisiones y asociaciones que organizan festejos y llevan la cultura a todas las zonas del municipio y apuestan así por una normativa “pensada para todas as casuísticas do noso concello e que garantan a calidade e seguridade xurídica ademais de optimizar a xestión municipal que ás veces se demora demasiado e caisa problemas a quen fai o esforzo de organizar festas”.

Los nacionalistas piden una reunión con las diferentes comisiones y entidades, abrir un período de consulta público de la ordenanza que se elabore y que sirva para unificar plazos, documentación y procedimientos, otorgando agilidad a los procesos y, en ningún caso, suponga un obstáculo para el tejido asociativo implicado en las organizaciones de eventos festivos.