Herida una joven tras ser atropellada mientras cruzaba por un paso de peatones en Narón

Tras recibir una asistencia inicial, la mujer fue trasladada al CHUF por dolores en una pierna Emilio Cortizas

Una joven ha tenido que ser trasladada esta mañana al centro hospitalario de referencia tras resultar herida a consecuencia de un atropello en el término municipal de Narón. Según detallaron tanto fuentes municipales como el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112, el accidente se registró en torno a las 10.55 horas a la altura del número 40 de la carretera Conde Fenosa, en la parroquia de Xuvia, a escasos metros de las instalaciones de Patatas Jaime.

El incidente, de este modo, se produjo cuando la lesionada atravesó a toda prisa la carretera por el paso de peatones situado junto al puente que cruza el río Santa Icía. La mala visibilidad provocada por la lluvia, sumada a los vehículos aparcados junto al acceso, hicieron que el conductor no se percatase de la presencia de la joven, llevándosela por delante.

Así, un particular que presenció el siniestro alertó del mismo a la central autonómica, que desplazó hasta el punto una ambulancia asistencial de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, así como efectivos de la Policía Local –también se avisó al Servizo de Prevención, Extinción de Incendios e Salvamento (Speis) de Narón, pero su presencia no fue necesaria–. De este modo, mientras los profesionales médicos atendían a la herida, que se quejaba de un agudo dolor en la pierna, los agentes municipales le practicaron la pertinente prueba de alcoholemia al conductor, que fue negativa. Posteriormente, la mujer fue trasladada al Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF).