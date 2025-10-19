Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Suceso

Herida una joven tras ser atropellada mientras cruzaba por un paso de peatones en Narón

El incidente tuvo lugar poco antes de las once de la mañana en el entorno de Xuvia

J. Guzmán
J. Guzmán
19/10/2025 13:31
Tras recibir una asistencia inicial, la mujer fue trasladada al CHUF por dolores en una pierna
Tras recibir una asistencia inicial, la mujer fue trasladada al CHUF por dolores en una pierna
Emilio Cortizas

Una joven ha tenido que ser trasladada esta mañana al centro hospitalario de referencia tras resultar herida a consecuencia de un atropello en el término municipal de Narón. Según detallaron tanto fuentes municipales como el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112, el accidente se registró en torno a las 10.55 horas a la altura del número 40 de la carretera Conde Fenosa, en la parroquia de Xuvia, a escasos metros de las instalaciones de Patatas Jaime.

El incidente, de este modo, se produjo cuando la lesionada atravesó a toda prisa la carretera por el paso de peatones situado junto al puente que cruza el río Santa Icía. La mala visibilidad provocada por la lluvia, sumada a los vehículos aparcados junto al acceso, hicieron que el conductor no se percatase de la presencia de la joven, llevándosela por delante.

Así, un particular que presenció el siniestro alertó del mismo a la central autonómica, que desplazó hasta el punto una ambulancia asistencial de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, así como efectivos de la Policía Local –también se avisó al Servizo de Prevención, Extinción de Incendios e Salvamento (Speis) de Narón, pero su presencia no fue necesaria–. De este modo, mientras los profesionales médicos atendían a la herida, que se quejaba de un agudo dolor en la pierna, los agentes municipales le practicaron la pertinente prueba de alcoholemia al conductor, que fue negativa. Posteriormente, la mujer fue trasladada al Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF).

Te puede interesar

Sotolova trata de anotar ante la defensa del Araski

El Baxi Ferrol tira de orgullo para superar al duro Araski
Iago Couce
La representación tendrá lugar el sábado 25

Unha oda á vida, á morte e a facer rir da man de Cándido Pazó nas táboas do Pazo da Cultura
Eva Mazás Arnoso
Kirill y Artem son pareja desde hace casi dieciséis años y debieron abandonar Rusia para vivir su amor en libertad

La historia de Kirill y Artem, que dejaron su vida en Siberia para vivir su amor en libertad en Ferrol
Montse Fernández
Un momento del acto celebrado este sábado

Limodre repasa la historia de su escuela indiana y de quienes aprendieron y se formaron en ella
Redacción