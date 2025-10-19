El PP anima a cambiar el rumbo político del Concello de Narón

Un momento del acto celebrado este fin de semana Cedida

Afiliados y simpatizantes del PP de Narón se reunieron este fin de semana en una comida en Río do Pozo para dar por iniciado el curso político y hacer balance tanto de las necesidades del municipio como de lo que aportan los populares desde la oposición que ostentan en el Concello.

Tropiezos

El portavoz popular en el Concello de Narón, Germán Castrillón calificó de “complicado” el momento que vive Narón, aludiendo a que este hecho no es por “falta de potencial” sino por “falta de gestión”.

Así las cosas, aseguró que se vive un momento de ·”falta de liderazgo, de proyecto y de sensibilidad con los problemas reales de los vecinos y vecinas”.

Criticó la acción del gobierno–Marián Ferreiro, TEGA– haciendo hincapié en hechos como el cierre de Aldea Nova o la situación de la calle A Solaina, sin eludir calificar de “despropósito” el proyecto de la futura piscina de O Couto que “ni estará terminada en 225 ni responde a las necesidades reales de la ciudadanía”.

El portavoz popular habló de carencias en su municipio en materia de servicios sociales, apuntando que “más de 450 personas siguen en lista de espera para recibir ayuda a domicilio”, defendiendo la necesidad e una gestión “con humanidad, voluntad y eficacia”.

Un momento de la comida de confraternización Cedida

Aciertos

Por todo esto, Germán Castrillón se refirió al trabajo que se leva a cabo desde oposición por paye del Partido Popular, citando como ejemplos la mejora de la línea de transporte de O Val, la inclusión de la urbanización de O Couto en el plan de obras de la Diputación o la próxima construcción de 91 viviendas públicas en San Xiao, como una inversión prevista de más de 17 millones de euros por parte de la Xunta.

Castrillón aprovechó el acto para lanzar “un mensaje de esperanza” anunciando un impulso al nuevo curso político en el que el concello de Narón “despertará del abandono”.