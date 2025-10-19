Abierto el plazo para la acción formativa de residuos urbanos e industriales en Narón

Instalaciones del Centro Municipal de Formación Irmás Froilaz Emilio Cortizas

El Concello de Narón inicia el proceso de selección de alumnado para participar en el curso de certificado profesional de gestión de residuos urbanos e industriales, financiado por la Consellería de Emprego para personas desempleadas.

La edila del área de Empleo, Natalia Hermida, informó de esta acción, de 468 horas, que se desarrollará en el centro municipal de formación Irmás Froilaz.

Será impartido en modalidad presencial, en horario de mañana, de cinco horas al día y con 15 plazas.

Asimismo, se dispone de formación en empresa y curso básico de prevención de riesgos laborales de 60 horas de duración.

Desde el Concello se indica que las personas interesadas deben inscribirse en la web diplos.xunta.gal.

Hermida apuntó que se trata de una acción de nivel dos, por lo que además de estar inscrito en el SEPE se requiere contar con cierta titulación académica como ESO, competencias clave de nivel 2 y otras titulaciones.

Para obtener más información las personas que lo deseen pueden obtener más detalles en los números 981 333 135 o 981 337 700.o bien en el correo a.alvarez@naron.gal.