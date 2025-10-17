Mi cuenta

Narón

Unos 400 escolares participan en las salidas en bicicleta que organiza el Concello de Narón

La próxima será el día 27 en horario de mañana

Redacción
17/10/2025 20:47
Escolares de los centros educativos naroneses toman parte en la iniciativa
AEC

Cerca de 400 escolares de Primaria del concello de Narón participan en las salidas en bicicleta que organiza el Ayuntamiento, a través del área de Seguridade Cidadá, que dirige el edil José Oreona, con el equipo de Educación Viaria de Narón.

Sonia López está al frente de este grupo que es el encargado de acompañar a los niños y niñas en estas iniciativas, que comenzaron el pasado mes de septiembre y que llevarán a su fin el próximo día 27 de este mes de octubre.

Los receptores de estas propuestas son niños y niñas de todos los cursos de Primaria y los de quinto y sexto de Infantil y participan habitualmente los colegios de A Solaina, Jorge Juan, Ponte de Xuvia, A Gándara, O Feal, Ayala, Santiago Apóstol Piñeiros y Virxe do Mar.

La próxima será el lunes 27, ya que todas ellas se desarrollan en horario lectivo, y tienen una duración de entre dos y tres horas.

Los destinos más habituales son los parques de tormenta de Xuvia y A Gándara, el paseo de Xuvia, las instalaciones pump track y las pistas de Río Seco.

Como explicó el concejal de Seguridade Cidadá estas actividades tienen muy buena acogida, por lo que agradeció tanto a los participantes habituales como a los centros educativos su colaboración para que puedan seguir adelante.

Protección Civil y Policía local de Narón prestan su apoyo también los días de celebración de estas salidas en bicicleta, para garantizar la seguridad.

