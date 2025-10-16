Los bomberos del Speis de Narón intervienen en una fuga de gas en la parroquia de San Xiao

Los profesionales del Speis durante la intervención Cedida

Los bomberos del Servizo de Prevención, Extinción de Incendios e Salvamento (Speis) de Narón tuvieron que desplazarse hoy jueves hasta la parroquia de San Xiao a causa de una fuga de gas.

Según relataron fuentes municipales, el incidente se registró por la mañana en el lugar de Pena de Embade, cerca de una zona residencial. Al parecer, el cuerpo naronés recibió el aviso por la fisura en una canalización de suministro, en un punto en el que se estaban realizando trabajos con una excavadora, descubriendo poco después que la maquinaria había seccionado completamente el tubaje.

Así, mientras una dotación se desplazaba al punto, desde el Speis se indicaron a los operarios las pautas a seguir para establecer un perímetro de seguridad. Cuando los bomberos llegaron al lugar procedieron a taponar la canalización para minimizar la fuga hasta que, poco después, tuvieron acceso al depósito de gas, cortando entonces completamente el suministro.

Posteriormente, ténicos de la compañía proveedora de este servicio se desplazaron hasta el punto para realizar la pertinente reparación.