Llega el otoño a las escuelas municipales de A Solaina, A Gándara y Piñeiros, en Narón

María Lorenzo durante la presentación de la propuesta Cedida

Las escuelas infantiles de Narón –A Solaina, A Gándara y Piñeiros– contarán, a partir de este viernes, con los folletos “Tradicións do outono”, tal y como daba a conocer la edila de Política Lingüística, María Lorenzo.

De esta manera, esta primera entrega tiene como ejes centrales el Magosto y las castañas o el Samaín y la esfolla. Así, los pequeños podrán conocer un poco más sobre estas festividades y cómo se celebran en la localidad, tanto de la mano del propio Concello como del Padroado de Cultura, pero también de las diversas entidades vecinales.

“Queremos amosarlles ás familias das escolas infantís municipais as tradicións máis emblemáticas e como as celebramos en Narón, facilitándolles información a través deste novo recurso e, ao mesmo tempo, achegándoas ao programa Apego, de socialización de nenas e nenos en galego”, aseveró Lorenzo.

Asimismo, desde esta misma concejalía se avanzó que esta propuesta contará con otras dos entregas. La primera tendrá lugar el 23 de noviembre, aunque se entregarán los folletos el 21 de este mes; y la segunda, por su parte, vendrá marcada por las festividades navideñas y los pequeños y pequeñas se harán con el ejemplar el 18 de diciembre.