La corporación naronesa da la bienvenida a tres nuevos agentes de la Policía Local

Foto de familia en el Concello Cedida

Tanto la alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, como el edil de Seguridade Cidadá, José Oreona, daban esta tarde de miércoles la bienvenida institucional a los tres nuevos efectivos que ha incorporado la Policía Local.

De esta manera, y también contando con la presencia del jefe del cuerpo municipal, Eduardo Pita, y el oficial del mismo, José Antonio Carballido, celebraron la llegada de los agentes después de superar el pertinente periodo de formación teórica y práctica.

Uno de los policías, Álvaro Grueiro, llega a la localidad después de ejercer en Vilagarcía de Arousa, mientras que sus dos compañeros, Patricia Blanco y Juan Sánchez, firmaron la toma de posesión como funcionarios al finalizar en la Academia Galega de Seguridade Pública.

Durante el acto, Ferreiro quiso conocer el recorrido lectivo, hablando con los efectivos sobre su llegada a Narón, y deseándoles “moitos éxitos na súa labor para contribuír a garantir a seguridade cidadá”.

Con estas nuevas incorporaciones, la plantilla de la Policía Local naronesa cuenta con un total de 40 personas. De las cuales, 37 son hombres, frente a solo tres mujeres.