Dos formas compatibles de recorrer Galicia: el “orquesteo” y la pasión por la micología

Luis Cuba en la Asociación Micológica Andoa Cedida

Al igual que Tom Hanks, que colecciona máquinas de escribir; o como Susan Sarandon, que encuentra su oasis particular en el ping pong, Luis Cuba es otra demostración de que las aficiones de los artistas poco tienen que ver, en ocasiones, con su campo de trabajo.

Él, que es de “todos los sitios y ninguno” al mismo tiempo ha reinventado, en cierta manera, el mundo micológico. De estar entre las filas de una orquesta recorriendo el territorio gallego a lo largo de toda la temporada de música, a hacerse “influencer”, a sus sesenta años, en el mundo de las setas y los hongos, participando, además, en un cuantioso número de eventos a lo largo de toda la comarca.

Después de su paso año tras año por la Feira de Fungos e Cogomelos de As Pontes, llega este fin de semana a la AVV Piñeiros. La entidad propone para los días 17 y 19, viernes y domingo de esta semana, un curso de iniciación en la materia de manos del experto –para el que mantienen la matrícula abierta a través del 630 758 663, donde también se puede ampliar la información–

Cuba explica que se tratra de una actividad “a la que puede ir cualquiera. Haremos una salida al monte donde podremos conocer especies de todo tipo, entonces, quien quiera aprender un poco solo tiene que llevarse un móvil o una libreta e ir apuntando. Yo voy a ir hablando de cada modalidad que vayamos encontrando en el camino, y también de su hábitat o qué árboles favorecen su crecimiento”, explica el músico de cara a su presencia en Narón los próximos días.

A fin de cuentas, el de Xermade, “aunque también de Mugardos, porque viví toda mi vida allí, y no me puedo olvidar de Ortigueira”, viene a enseñar un poco más de una pasión que le acompaña desde hace tiempo.

“Desde pequeño me apasionaban las setas pero, de aquella, nadie iba a cogerlas. Me empiezan a llamar la atención y en el momento en el que Alcampo abre sus puertas, hace más de treinta años, me compro una guía de minerales, otra de plantas y una de micología, por supuesto”, rememora.

Sin embargo, y aunque es una parte fundamental de su día a día, esto no lo mantiene. “Yo vivo de la música y cuando iba a tocar con la orquesta por ahí, que había sesión vermú, acabábamos y, lo lógico, era irse a dormir toda la tarde al hotel, porque de noche había que continuar la marcha”, ríe Cuba.

Pero él no. “Yo pasaba de esa historia cuando estábamos en un sitio de montaña. Cogía mis libros y empezaba a estudiar las setas una por una, y a comérmelas sin preguntarle a nadie. Y hasta hoy”, sentencia orgulloso.

Ahora, además, deja disfrutarse en las redes (Facebook: Luis Cuba y la micología), y esa voluntad de empezar a compartir con otros fue “un poco culpa de los de Piñeiros”, reconoce. Resulta que los miembros de la entidad vecinal vieron como Cuba se llevaba, año tras año, los galardones del concurso de cestas del certamen pontés anteriormente mencionado.

Llegó la propuesta “y dije ‘¿cómo voy a dar charlas si yo no estoy preparado para hablar ante el público?’. Bueno, pues me monté mis Power Points y empecé y desde aquella voy a todas partes”, explica Cuba.

Y no exagera. Desde los vecinos asturianos hasta los de la otra punta, los de Valencia, han podido disfrutar de sus conocimientos y su comunidad en Youtube, que no ha hecho más que crecer, el que “me abrió muchísimas puertas”.

Siendo toda una ‘celébrity’ ya, y haciendo una comunidad que está cogiendo peso en Internet, el músico micológico ya empieza a firmar camisetas y a sucumbir a los selfies del público.