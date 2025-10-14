Mi cuenta

Narón

El Concello abre al público la nueva Oficina de Transformación Comunitaria

Redacción
14/10/2025 22:28
Presentación de la nueva oficina
Emilio Cortizas

Narón presentaba ayer la oficina de Transformación Comunitaria “un espazo pioneiro destinado a fomentar a participación cidadá na transición enerxética e a apoiar a creación de comunidades enerxéticas locais”.

El Pazo da Cultura acogió el acto, en el que estuvieron presente la alcaldesa de la localidad, Marián Ferreiro, y el director de las instalaciones, Rodrigo López. Durante el encuentro se explicó el funcionamiento y el papel de la OTC, que será un punto de apoyo “para reducir o consumo enerxético, aforrar na factura eléctrica e promover proxectos colaborativos que dean resposta á crise climática”. Asimismo, se dio a conocer cómo funciona una Comunidade Cidadá de Enerxía.

En esta cuestión incidió Ferreiro, asegurando que “Narón leva anos avanzando con decisión cara a un modelo enerxético sostible”, mientras que López destacó que la OTC será “un punto de encontro para impulsar comunidades enerxéticas locais e iniciativas de autoconsumo colectivo, ao tempo que se facilitará o acceso a prezos máis xustos e condicións beneficiosas para fogares e empresas do municipio

La oficina, que se encuentra en las instalaciones del Centro Social da Solaina, está abierta desde hoy, en horario de lunes s viernes entre las 9.00 y las 15.00 horas. De esta forma, todos los vecinos y vecinas interesados podrán contactar en el número de teléfono 677 737 321 o mediante el correo electrónico otc@naron.gal para concertar citas presenciales, opción posible tanto los martes como los miércoles.

