Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Narón

Cerca de 6.500 escolares de Ferrolterra participarán en la XLI Mostra de Teatro Infantil e Xuvenil de Narón

Las próximas funciones son este miércoles y el jueves

Redacción
13/10/2025 17:10
Noticia ofrecida porPazo da Cultura Suleiman
Pazo da Cultura Suleiman
Suleiman en el Pazo da Cultura
Daniel Alexandre

Entre este miércoles y el jueves pasarán por las butacas del Pazo da Cultura un total de 1.759 escolares de la comarca que toman parte en la XLI Mostra de Teatro Infantil e Xuvenil de Narón. 

El programa comenzó ya la pasada semana con representaciones que tendrán continuidad hasta finales de año y que se desarrollarán en el Pazo, en octubre; en el Auditorio municipal, en noviembre; y en las tres escuelas infantiles, en diciembre.

En total pasarán por el ciclo 6.410 estudiantes de Narón y comarca, ya que participan escolares de Infantil y de primero a sector de Primaria, Bachillerato y ciclos formativos de centros educativos de Narón, Ferrol, Neda, Fene, San Sadurniño, Ares, Mugardos, Valdoviño y Moeche.

Son un total de cinco compañías las que toman arte en esta iniciativa, que organiza el Padroado de Cultura de Narón con la Diputación de A Coruña y la Rede Galega de Teatros e Auditorios. De este modo, se subirán a los escenarios Unahorameos, Caramuxo Teatro, Teatro de Malta, Ghafafelhos y Teatro ao cubo que han puesto o pondrán en las tablas las piezas “Me llamo Suleimán”, “Crisálida”, “A la gloria con Gloria Fuertes”, “Travesía Unicornio”· y “Voo”, respectivamente.

Las representaciones tienen lugar en horario escolar y así la semana pasada se desarrollaron a las 10.00 y a las 12.00 con la participación de un total de 1.282 estudiantes y con la puesta en escena de la pieza de Unahoramenos.

Esta semana será “Crisálida”, de Caramuxo Teatro la que deleitará a los alumnos y alumnas de la comarca.

Posteriormente, la Mostra de Teatro Infantil e Xuvenil, que alcanza su cuadragésimo primera edición, continuará los días 21, 22 y 23 de este mes, con 2.012 jóvenes de los centros de Narón y comarca, que podrán ver “A la gloria con Gloria Fuertes”, de teatro de Malata.

Las últimas representaciones previstas en el esta Mostra para estudiantes serán los días 25, 26 y 27 de noviembre, con la representación de “Travesía Unicornio”, de Ghazafelhos, en la que está prevista la participación de 1.357 alumnos y alumnas.

Además de las escenificaciones para colegios, institutos y centros de formación profesional,. el teatro llega también a las escuelas infantiles municipales de A Solaina, A Gánadara y Piñeiros, todas ellas en Narón, a donde se desplazará la compañía Teatro ao cubo para la puesta en escena de su última pieza infantil “Voo”, en la que se combina el teatro físico, música, objetos, humor y danza dirigida al público de menor edad.

En este caso, estas últimas escenificaciones tendrán lugar ya en el mes de diciembre, concretamente los días 1, 2 y 3 para que los más pequeños puedan acercarse también a esta para de las artes.

Te puede interesar

Policía Local de Mugardos

Mugardos amplía su seguridad con el apoyo de las Fuerzas de Seguridad del Estado
Redacción
Visita a las actuaciones de mejora de glorietas

Las rotondas de Cabanas se embellecen en el marco de un plan de turismo
Redacción
La Diputación entregó el vehículo al Concello de A Capela

El acceso a las Fragas do Eume contará con un vehículo lanzadera desde el nuevo estacionamiento de A Capela
Redacción
Los representantes de los clubes que utilizan las instalaciones asistieron este lunes a la presentación del proyecto

El gobierno invertirá 1,8 millones en la reforma integral de las instalaciones náuticas de A Cabana
Redacción