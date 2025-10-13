Cerca de 6.500 escolares de Ferrolterra participarán en la XLI Mostra de Teatro Infantil e Xuvenil de Narón

Suleiman en el Pazo da Cultura Daniel Alexandre

Entre este miércoles y el jueves pasarán por las butacas del Pazo da Cultura un total de 1.759 escolares de la comarca que toman parte en la XLI Mostra de Teatro Infantil e Xuvenil de Narón.

El programa comenzó ya la pasada semana con representaciones que tendrán continuidad hasta finales de año y que se desarrollarán en el Pazo, en octubre; en el Auditorio municipal, en noviembre; y en las tres escuelas infantiles, en diciembre.

En total pasarán por el ciclo 6.410 estudiantes de Narón y comarca, ya que participan escolares de Infantil y de primero a sector de Primaria, Bachillerato y ciclos formativos de centros educativos de Narón, Ferrol, Neda, Fene, San Sadurniño, Ares, Mugardos, Valdoviño y Moeche.

Son un total de cinco compañías las que toman arte en esta iniciativa, que organiza el Padroado de Cultura de Narón con la Diputación de A Coruña y la Rede Galega de Teatros e Auditorios. De este modo, se subirán a los escenarios Unahorameos, Caramuxo Teatro, Teatro de Malta, Ghafafelhos y Teatro ao cubo que han puesto o pondrán en las tablas las piezas “Me llamo Suleimán”, “Crisálida”, “A la gloria con Gloria Fuertes”, “Travesía Unicornio”· y “Voo”, respectivamente.

Las representaciones tienen lugar en horario escolar y así la semana pasada se desarrollaron a las 10.00 y a las 12.00 con la participación de un total de 1.282 estudiantes y con la puesta en escena de la pieza de Unahoramenos.

Esta semana será “Crisálida”, de Caramuxo Teatro la que deleitará a los alumnos y alumnas de la comarca.

Posteriormente, la Mostra de Teatro Infantil e Xuvenil, que alcanza su cuadragésimo primera edición, continuará los días 21, 22 y 23 de este mes, con 2.012 jóvenes de los centros de Narón y comarca, que podrán ver “A la gloria con Gloria Fuertes”, de teatro de Malata.

Las últimas representaciones previstas en el esta Mostra para estudiantes serán los días 25, 26 y 27 de noviembre, con la representación de “Travesía Unicornio”, de Ghazafelhos, en la que está prevista la participación de 1.357 alumnos y alumnas.

Además de las escenificaciones para colegios, institutos y centros de formación profesional,. el teatro llega también a las escuelas infantiles municipales de A Solaina, A Gánadara y Piñeiros, todas ellas en Narón, a donde se desplazará la compañía Teatro ao cubo para la puesta en escena de su última pieza infantil “Voo”, en la que se combina el teatro físico, música, objetos, humor y danza dirigida al público de menor edad.

En este caso, estas últimas escenificaciones tendrán lugar ya en el mes de diciembre, concretamente los días 1, 2 y 3 para que los más pequeños puedan acercarse también a esta para de las artes.