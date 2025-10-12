De Ribeira a Narón para facer as delicias do público coa representación de “Criaturas”
O grupo de teatro chega esta tarde, ás 19.00 horas, ao Auditorio local cunha obra crítica e cómica a partes iguais, baseada nos textos dos catalanes de T de Teatre
Con Óscar Romero na dirección, o Grupo de Teatro Municipal de Ribeira chega esta mesma tarde, a partir das 19.00 horas, ás instalacións do Auditorio municipal e con entrada de balde.
Baseándose nun texto da compañía T de Teatre, Romero explica que a proposta chegou nunha época de cambios; de feito, foi a primeira que dirixiu en solitario, e que estaba buscando “algo que nos permitise compaxinar” a súa grande afección co axetreo que supón o día a día. Esta é a última entrega dunha triloxía que vai mudando de protagonistas. Primeiro as mulleres, despois os homes e agora os pequenos. Unha mirada cómica sobre o abismo que ás veces parece causar a idade.
As de Ribeira, posto que o elenco é puramente feminino, “dan o seu punto de vista dende o seu propio parecer; incluso hai monólogos dentro da obra que son propios e se entremezclan con outros de autores moi recoñecidos”, explica o director, ao tempo que avanza que a posta en escena funciona desde un prisma no que “poñemos a visión máis nova no escenario, pero con temas máis ou menos escabrosos”.
Unha cuestión tan simple como uns pais falando dun fillo quizais non chamaría a atención, mais sería canto menos curioso cando é o pequeno quen narra a situación.
A première
Antes de que esta historia se deixase coñecer polo público xeral, houbo un pase a porta pechada, unha idea que fan moito as compañías e artistas de renome da man dunha residencia artística, pero, “como non somos profesionais e non temos residencias, pois prestreamos para familiares e amigos”, ri Romero, que asegura que, a pesar de que poida parecer que é un patio de butacas máis complexo, xa que os achegados non teñen medo a ser críticos, o peor é cando “non din nada, ou que todo está ben”.
Despois de algo máis de 160 quilómetros, as de Ribeira prometen estar listas para un serán no que conquistar o auditorio. Veñen sen medo, con ganas e con moita ilusión; tres cuestións que se comparten entre todas as mulleres, a pesar do medio século que separa o seu ano de nacemento, que gozarán das táboas.
Esperan que esta non sexa a última vez que actúen na contorna e é que, como se lle estivesen a botar unha carreira ao reloxo, xa avanzan que haberá unha nova estrea en marzo de 2026. Pero antes, en novembro, e por se algún non lle teme a esa hora e media en coche para chegar á localidade do grupo, levan o famoso Don Juan Tenorio, de José Zorrilla, ao camposanto municipal, igualando desta forma, e sen temor ningún, á posta en escena na Almudena, en Madrid.