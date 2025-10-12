Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Narón

De Ribeira a Narón para facer as delicias do público coa representación de “Criaturas”

O grupo de teatro chega esta tarde, ás 19.00 horas, ao Auditorio local cunha obra crítica e cómica a partes iguais, baseada nos textos dos catalanes de T de Teatre

Eva Mazás Arnoso
Eva Mazás Arnoso
12/10/2025 05:00
O elenco de Ribeira no escenario
O elenco de Ribeira no escenario
CEDIDA

Con Óscar Romero na dirección, o Grupo de Teatro Municipal de Ribeira chega esta mesma tarde, a partir das 19.00 horas, ás instalacións do Auditorio municipal e con entrada de balde.

Baseándose nun texto da compañía T de Teatre, Romero explica que a proposta chegou nunha época de cambios; de feito, foi a primeira que dirixiu en solitario, e que estaba buscando “algo que nos permitise compaxinar” a súa grande afección co axetreo que supón o día a día. Esta é a última entrega dunha triloxía que vai mudando de protagonistas. Primeiro as mulleres, despois os homes e agora os pequenos. Unha mirada cómica sobre o abismo que ás veces parece causar a idade.

As de Ribeira, posto que o elenco é puramente feminino, “dan o seu punto de vista dende o seu propio parecer; incluso hai monólogos dentro da obra que son propios e se entremezclan con outros de autores moi recoñecidos”, explica o director, ao tempo que avanza que a posta en escena funciona desde un prisma no que “poñemos a visión máis nova no escenario, pero con temas máis ou menos escabrosos”.

Unha cuestión tan simple como uns pais falando dun fillo quizais non chamaría a atención, mais sería canto menos curioso cando é o pequeno quen narra a situación.

A première

Antes de que esta historia se deixase coñecer polo público xeral, houbo un pase a porta pechada, unha idea que fan moito as compañías e artistas de renome da man dunha residencia artística, pero, “como non somos profesionais e non temos residencias, pois prestreamos para familiares e amigos”, ri Romero, que asegura que, a pesar de que poida parecer que é un patio de butacas máis complexo, xa que os achegados non teñen medo a ser críticos, o peor é cando “non din nada, ou que todo está ben”.

Despois de algo máis de 160 quilómetros, as de Ribeira prometen estar listas para un serán no que conquistar o auditorio. Veñen sen medo, con ganas e con moita ilusión; tres cuestións que se comparten entre todas as mulleres, a pesar do medio século que separa o seu ano de nacemento, que gozarán das táboas.

Esperan que esta non sexa a última vez que actúen na contorna e é que, como se lle estivesen a botar unha carreira ao reloxo, xa avanzan que haberá unha nova estrea en marzo de 2026. Pero antes, en novembro, e por se algún non lle teme a esa hora e media en coche para chegar á localidade do grupo, levan o famoso Don Juan Tenorio, de José Zorrilla, ao camposanto municipal, igualando desta forma, e sen temor ningún, á posta en escena na Almudena, en Madrid.

Te puede interesar

Moira Joiner será la encargada de dirigir el ataque del Uni ante el Girona

La racha del Baxi Ferrol se pone a prueba ante el Girona
Iago Couce
El ideal gallego

El BNG de Ferrol denuncia una ejecución presupuestaria de tan solo el 8% el pasado ejercicio
Redacción
Isabel Álvarez tras colocarse el sistema de drenaje en Madrid, donde volvió a ser operada la pasada semana tras un periplo de casi medio año

La odisea de una joven naronesa para no perder su mano tras morderle un perro en la clínica veterinaria en la que trabajaba
Montse Fernández
Estos días ya se han celebrado algunas jornadas de puertas abiertas

Celebración de jornadas de puertas abiertas en el Arsenal, Tercio y Esengra
Redacción