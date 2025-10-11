Una Oficina de Transformación Comunitaria en Narón

Instalaciones del Pazo da Cultura Daniel Alexandre

La alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, daba a conocer en las últimas jornadas que el próximo martes día 14 se llevará a cabo la presentación pública de la Oficina de Transformación Comunitaria (OTC) que comenzará a funcionar en el municipio y que contará con una sede física en el barrio de A Solaina, que contribuirá a la implementación de modelos sostenibles y basados en energías renovables.

De esta forma, el Concello avanza que uno de los objetivos es la concienciación de los vecinos y vecinas, sensibilizando “á cidadanía sobre a transición cara un modelo enerxético máis xusto e participativo, apoiando a creación de comunidades enerxéticas e ofrecendo información e asesoramento para fomentar a sustentabilidade”. En este sentido, se incide en que el acto, programado para las ocho de la tarde en el Café Teatro del Pazo da Cultura, será abierto.

Desde la administración local, por su parte, se ha invitado a los integrantes de la corporación, así como a entidades deportivas, culturales o empresariales de la zona, entre otros, con la finalidad de que puedan conocer de primera mano este servicio, que comenzará a operar durante la próxima semana.

De hecho, serán los propios responsables de la oficina quienes lleven a cabo las explicaciones necesarias, entre las que se encuentran los objetivos o los beneficios de los que se podrán disfrutar.

Presidirá esta presentación Ferreiro, acompañada por el director de la OTC, Rodrigo López, quienes brindarán la información necesaria para conocer las líneas generales de trabajo.

La financiación para llevar a cabo esta propuesta viene del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que cuenta con fondos de la Unión Europea-NextGeneration, mediante el Programa de ayudas de transformación comunitaria para la promoción de dinamización de comunidades energéticas del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).