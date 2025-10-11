Los jinetes conquistan Sedes con la I Ruta Cabalar del municipio, de la mano de Cabaleiros

Los participantes de la primera Ruta Cabalar de Narón se reunen en a Feira do Trece Daniel Alexandre

Más de 80 personas se daban cita desde las 9.00 horas en el recinto Ferial de O Trece. El madrugón, sin duda, mereció la pena, puesto que a pesar de que este era el momento de inicio de la primera ruta que organizaban desde la Asociación de Cabaleiros de Narón, la jornada empezó mucho antes.

Hubo quien estaba en pie a las 6.30, revisando sillas, cabezada y riendas. La puesta a punto para una propuesta que nace, sí, pero que dejó bien claro ayer, como demostraban las 150 personas que participaron en la comida de confraternización, que no va a ser la última.

Esta diferencia numérica tiene su razón, y es que desde la entidad también consideraban esta cita con un escaparate en el que reflejar el buen ambiente y la familiaridad que hay porque, como recalcó el presidente, Diego Díaz, a este Diario, “la idea es disfrutar en familia”.

Después de los kilómetros dedicados al patrimonio del municipio y con el estómago ya lleno, la fiesta aún tuvo cabida en Sedes. Para los más pequeños, la animación se sucedió hasta bien entrada la noche, y los mayores pudieron disfrutar de música y de sorteos gracias a los colaboradores, que pusieron en manos de la organización lotes de productos pensados para todos aquellos amantes del mundo equino.

Visión a futuro

Aún hay quien está curando la resaca del ajetreo, y en Cabaleiros, posiblemente, se están reponiendo de un día que, en su caso, empezó hace mucho tiempo, con las primeras ideas para que todo esto saliese bien. Y así lo hizo.

Les acompañó el tiempo, cosa que es de agradecer y de lo que no siempre se puede presumir a mediados de octubre, cuestión que ellos mismos reconocen como toda una ventaja a la hora de levantar los ánimos de los menos madrugadores.

Ahora, y sin duda con muy buen sabor de boca, y a pesar de que solo han pasado unas horas, en Narón parece que se va gestando el eco de un bis que pide otra.

Queda en manos de los Cabaleiros, ahora, ser quien se ponga a trabajar para cumplir con el capricho de sus socios y de los que pronto lo serán.