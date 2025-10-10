Una primera Ruta Cabalar pensada “para que pueda participar cualquiera” se estrena en Narón

Foto de familia de integrantes de la asociación | Daniel Alexandre

Con tres miembros en la directiva y tres decenas entre sus líneas, la Asociación de Cabaleiros de Narón ya tiene todo listo para una cita que, desde las 9.00 horas de hoy, concentrará cerca de 150 personas en el recinto ferial de O Trece, en la parroquia de Sedes.

La entidad, que nació a finales del verano de 2024, está dando sus primeros pasos, aunque marcando un ritmo bastante envidiable. Si a finales de julio se celebraba la I Carreira Andadura del municipio, durante esta jornada será el turno de la I Ruta Cabalar, una propuesta que, como indica el presidente de la entidad, Diego Díaz, “se trata de priorizar, principalmente, el respeto por el entorno, la naturaleza y el medioambiente; y en la que prima, además, su carácter cultural y turístico. Al fin y al cabo, lo que buscamos es fomentar un poco el compañerismo y la afición por los caballos”, explica Díaz, que, además, recalca que no solo habla de aquellos que ya están metidos en el mundo equino.

De hecho, el de Castro remarca que esta cita está pensada para que “pueda participar cualquiera”, incluso aquellos que no son jinetes. Por ello, abrieron las inscripciones de la comida popular a todo aquel que quiso apuntarse y hoy se esperan 145 comensales, casi el doble de inscritos que para la ruta en sí.

Y es que esta, de alguna forma, también es su manera de fomentar la afición por la que ya es su pasión, que alguno heredó de la familia, “porque muchos vienen de casas donde había animales”, pero que otros adoptaron como suya después de disfrutar del ambiente.

La participación

Díaz, que reparte el trabajo con los otros dos miembros de la directiva, Daniel Martínez y Aitor García, llevan tiempo midiendo al milímetro para que lo que esperan sea “un día en familia” salga a la perfección, pero no están solos.

Ya se mencionó a la treintena de socios con los que cuenta los Cabaleiros de Narón, pero lo que sorprende no es el número o la popularidad, sino la heterogeneidad del grupo. “El más mayor supera los sesenta, pero la más pequeña tiene sobre 16 años”, explica Díaz, que también matiza que “realmente nuestros hijos [en relación con las familias también de Martínez y García] no están apuntados, pero, al final, también forman parte porque siempre están con nosotros. Entonces podemos decir que los más jóvenes están entre los 6 y 7 años”, comenta entre risas.

Teniendo en cuenta la participación conseguida en una primera edición, parece que el futuro augura otra, en la que, si cabe, aún habrá más inscritos y su equipo también será más grande, puesto que la entidad tiene sus puertas abiertas para bípedos y cuadrúpedos.

La programación

A las 9.00 horas dará comienzo la recepción de las personas participantes con un café de bienvenida como antesala al recorrido, en la que habrá una parada a medio camino para el avituallamiento tanto de cuadrúpedos como de bípedos. La comida popular, en el recinto Ferial de O Trece dará comienzo a las 14.30 horas –con un menú a base de paella, carrilleras, postre y café–. A partir de ahí, el espacio se llenará de animación tanto para mayores como para los pequeños de la casa.