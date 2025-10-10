Mi cuenta

Narón

Medalla de Honor policial en Narón para Francisco Javier López Dopico

El reconocimiento fue una propuesta del cuerpo de seguridad de Narón, con Eduardo Pita a la cabeza

Redacción
10/10/2025 15:44
Foto de familia durante el acto
Foto de familia durante el acto
CEDIDA

La alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, hacía entrega durante esta jornada de viernes de la Medalla de Honor de la Policía Local de la localidad, al capitán de la Guardia Civil Francisco Javier López Dopico, como respuesta a la propuesta de concesión de la distinción por parte del jefe del cuerpo naronés, Eduardo Pita.

Así, la Casa do Concello acogió hoy la ceremonia, en la que también estuvieron presentes el secretario general del Ayuntamiento, Alfonso de Prado; el concejal de Seguridade Cidadá, José Oreona; el intendente de la Policía, José Antonio Carballido; un representante del destacamento de Tráfico y los vocales de Terra Galega, Partido Popular y Partido Socialista, Román Romero, Germán Castrillón y Silvia de Arriba, respectivamente –los nacionalistas disculparon su ausencia en el acto por razones de última hora–.

Ferreiro tomó la palabra para asegurar que era “un honor” conceder este reconocimiento a una persona como López Dopico, exponiendo que se trata de una “medalla a través da que recoñecemos públicamente a túa dilatada traxectoria profesional no corpo da Garda Civil, que tan estreita e desinteresadamente colabora coa Policía Local de Narón. Unha traxectoria coa que representas eses valores propios do Corpos e inherentes á túa persoa; honor, lealdade, servizo público e sacrificio”.

El acto

Asimismo, aprovechó su intervención para recordar que se trata del primer teniente del destacamento de Tráfico de Ferrol, que recientemente se convirtió en Capitán, deseando “moitos éxitos” en el cargo.

Por su parte, el jefe de la Policía Local leyó la propuesta de concesión para que, acto seguido, el secretario general hiciese lo propio con la resolución de Alcaldía que avalaba esta decisión, remarcando que se debe a su “meritoria e permanente corpo desta Policía, desenvolvido a través de moi diversas actuacións acreditativas, dunha elevada dedicación, superior á propiamente esixible ao seu posto de traballo, coas honras e prerrogativas inherentes a esta distinción”.

Por su parte, López Dopico quiso corresponder, durante la finalización del acto, el gesto de la administración naronesa, asegurando que “é unha honra para min recibir esta medalla”.

