Narón

Los nuevos creadores de contenido se forman en O Alto, en Narón, de la mano del proyecto Youtubeiras+

La propuesta se desarrolló con un grupo reducido, conformado por personas cuya edad oscilaba entre los 17 y los 50 años

Eva Mazás Arnoso
10/10/2025 15:46
Un momento de la sesión
Un momento de la sesión
Concello

En el marco del proyecto Youtubeiras+, el Concello de Narón llevó a cabo durante las pasadas jornadas un taller de creación de contenidos digitales de la mano de Nuría Espasandín, de Toxío, y Laura Veiga, de Pingando.

La propuesta se desarrolló con un grupo reducido, conformado por personas cuya edad oscilaba entre los 17 años y los 50, pero que traían de casa “certas ideas dos proxectos que querían poñer en marcha, que eran realmente interesantes e que tiñan valores detrás”, explica Veiga. De hecho, uno de los puntos más destacables es la “unión coa comunidade, unha cuestión que nos entendemos como base na creación de contido”.

La seguridad

Entre los planes que se pusieron encima de la mesa había de todo, “dende aqueles que queren desfogarse de certos problemas con outros que poidan entendelos, até quen buscaba crear un espazo seguro”.

En relación con esto, Veiga reconoce que es una cuestión complicada. La invulnerabilidad sería un “si con matices”, ya que “é unha responsabilidade compartida entre as persoas que crean contido e quenes o consumen. Ao final, as mensaxes de odio, a agresividade ou a sobrereacción a certas cousas é algo dos dous bandos. É certo que as creadoras teñen un altofalante realmente importante que teñen que aproveitar para fomentar un espazo seguro, pero non chegamos ao 100% –tanto dentro como fóra das redes–, porque sempre hai certos roces. A cuestión é que se poida convivir”.

Este fue uno de los puntos, pero la sesión tuvo mucho más. Las docentes decidieron abordar una estrategia de publicación, pero también la forma de hacer comunidad con los espectadores. “Cando estás vendo o contido dunha creadora, lle estás adicando parte do teu tempo, e cremos que é superimportante que quen está detrás da pantalla tamén o faga. Se estás constantemente preguntándolle a unha amiga como está, pero ela non o fai nunca, probablemente esa relación non se manteña, e co público pasa exactamente o mesmo”, asevera Veiga.

En este sentido, también se pone el foco más allá del consumidor, en la propia relación entre creadoras, porque “pola nosa experiencia é algo que axuda moito a que os proxectos se sosteñan a longo prazo, pero tamén de sentir certa compañía cando é algo que, normalmente, adoita a ser solitario. Podemos poñer en común esas problemáticas que, a fin de contas, nos afectan a todas”, reconoce la profesional.

