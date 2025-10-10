La asociación Cometa se enfrenta a un 100% de ocupación y una tasa muy elevada de “perros invisibles”

Petete, el decano de los caniles de Cometa CEDIDA

El pasado 27 de agosto, tomando parte en un operativo de la Xunta, las voluntarias de la asociación Cometa se desplazaban hasta Xermade para rescatar a cinco perros que vivían encerrados en una bodega. Además de no conocer el aire libre o la luz del sol, se encontraban en situación de insalubridad, ya que el cubículo estaba repleto de excrementos o electrodomésticos oxidados. Sus nombres: Musgo, Toxo, Briza, Ortiga y Boga.

Vivieron así durante siete años y el 20 de septiembre empezaban a conocer, aunque fuese de forma reducida y desde los caniles de la entidad, el mundo real. Dos son hembras, y llegaron en una situación “de puro pánico y aún están en fase de rehabilitación, lo que supone que aún no están preparadas para ser adoptadas. Pero ellos sí, están listos”. En el caso de Musgo, parecía que la suerte le acompañaba, puesto que una familia decidió que era el perfecto compañero. Sin embargo, en menos de 48 horas volvía a estar en Cometa. Sus adoptantes se asustaron al enterarse de que tenía cataratas y que existía la posibilidad de que, en un futuro, perdiera la vista. De esto hace apenas dos semanas.

Toxo y Musgo CEDIDA

Tanto él como su compañero, Musgo, rondan los 8 años y fueron los últimos en unirse a los denominados “perros invisibles”, aquellos que pasan desapercibidos “porque ya tienen una edad o porque son de tamaño medio o grande”, explican desde la asociación.

Mozart, un año más joven, lleva desde 2024 en las instalaciones y Petete, con 9, parece que celebrará estas Navidades un tercio de vida en un canil.

Ocupación completa

Pero no solamente esta es la cuestión que preocupa a la asociación, ya que en la actualidad se encuentran con un 100% de ocupación. Las edades de estos canes son en las que hay una mayor tasa de abandono, según indican desde Narón. “Ahora mismo rondamos la veintena de perros, pero claro, alguno no admite a ningún otro en su mismo espacio porque no tienen socialización. Entonces, a pesar de que logísticamente habría más capacidad, la realidad es que estamos completas”.

Mozart lleva un año en las instalaciones de Narón CEDIDA

En su mayoría, exponen, se trata de animales que superan los cuatro años y que “no llaman la atención de la gente cuando, en realidad, es la mejor edad porque es cuando más equilibrados están. Son más mayores y ya no hay destrozos”, explican las profesionales de Cometa.

Sin embargo, esto no es atractivo para el público, según las voluntarias, porque se busca “el cachorro, sobre todo, o el perro perfecto, que no existe”, pero el hecho de tener que enfrentarse a algún tipo de enfermedad o contratiempo “o simplemente tener que trabajar con ellos, es algo que no gusta”.