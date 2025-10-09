Un hombre en estado de agitación agrede a otro vecino que le trataba de ayudar en Narón

Fueron necesarios varios agentes de la Policía Nacional para reducir al varón Emilio Cortizas

Efectivos de la Policía Nacional tuvieron que desplazarse esta tarde hasta el término municipal de Narón a causa de una supuesta agresión por parte de un vecino a otro que trataba de asistirle. Según detallaron fuentes presenciales, el incidente se registró poco antes de la tarde en el espacio verde que bordea el río Inxerto, a la altura de la calle Illas Sisargas.

Al parecer, una pareja que se encontraba en la zona vio a un hombre tirado en el suelo, por lo que se acercaron a ver si necesitaba ayuda. La reacción de este, apuntaron testigos de este, no fue la esperada, dado que de repente comenzó a comportarse de forma muy alterada, tratando de agredir al varón que intentaba ayudarle.

Así, mientras la mujer pedía ayuda, el atacante, que fue descrito como un hombre muy corpulento, emprendió la huida, siendo aprehendido poco después por agentes de la Policía Nacional.