Oubiña responde al PSOE de Narón, que pide un pleno extraordinario de forma inminente

Imagen de archivo de Laureano Oubiña presentando su libro Jorge Meis

Durante las pasadas jornadas, el PSOE de Narón denunciaba públicamente el hecho de que dos concejales de TEGA, el concejal de Sanidade, Manuel Ramos, y la edila de Festas, Mar Gómez, apareciesen en una foto con Laureano Oubiña.

El de Cambados hacía pública en sus redes una respuesta, calificando la actuación socialista como “un escándalo” y explicando que en la Feria da Mel “cientos “ de vecinos y clientes también tomaron una instantánea con él. Remarca, asimismo, la “hipocresía” de la cuestión, asegurando que “esta foto que se han hecho los concejales del Concello de Narón fue delante de todos los puestos de la feria. No fue un encuentro casual en un rincón oscuro, sino algo público y espontáneo, como tantas otras interacciones en ese día”.

Tanto el PSOE como el PP, en declaraciones a este Diario, hablaban de que “esa imagen, como es comprensible, es una ofensa para muchas familias gallegas que sufrieron las consecuencias del narcotráfico”, en palabras del portavoz popular, Germán Castrillón.

Por su parte, Oubiña respondía que “el 99% de los jóvenes murieron por la heroína adulterada”, defendiendo que “solo transporté tabaco y hachís, y lo pagué con 33 años de prisión y llevo 8 luchando por mi reinserción como exnarcotraficante”.

La respuesta también tuvo réplica por parte del edil socialista, Jorge Ulla, quien aseguró que “non admitimos leccións de moralidade dunha figura tan relevante do tráfico de drogas nos anos 80 e 90. É unha burla ás vítimas e un intento inaceptable de branquear unha traxectoria criminal”, concluyó Jorge Ulla. “O papel dun político é ser exemplar e protexer aos seus veciños, non normalizar figuras que esnaquizaron vidas. A foto e a defensa posterior por parte do narcotraficante son unha humillación".

En esta línea, Castrillón, además de asegurar un “profundo rechazo”, aseveró que “el respeto en política es fundamental, y lo ocurrido va completamente en contra de lo que representa a Narón”. Por todo ello, exigen a la alcaldesa, Marián Ferreiro, “que repruebe públicamente esta actuación” por parte de los concejales de TEGA, al mismo tiempo que consideran necesaria “una disculpa pública a los vecinos y vecinas” de la localidad.

El de Cambados hacía pública en sus redes una respuesta, calificando la actuación socialista como “un escándalo” y explicando que en la Feria da Mel “cientos “ de vecinos y clientes también tomaron una instantánea con él. Remarca, asimismo la “hipocresía” de la cuestión, asegurando que “esta foto que se han hecho los dos concejales del Concello de Narón fue delante de todos los puestos de la feria. No fue un encuentro casual en un rincón oscuro, sino algo público y espontáneo, como tantas otras interacciones en ese día”.

Tanto el PSOE como el PP, en declaraciones a este Diario, hablaban de que “esa imagen, como es comprensible, es una ofensa para muchas familias gallegas que sufrieron las consecuencias del narcotráfico”, en palabras del portavoz popular, Germán Castrillón.

Por su parte, Oubiña, respondía que “el 99% de los jóvenes murieron por la heroína adulterada”, defendiendo que “solo transporté tabaco y hachís, y lo pagué con 33 años de prisión y llevo 8 luchando por mi reinserción como exnarcotraficante”.

La respuesta también tuvo réplica por parte del edil socialista, Jorge Ulla, quien aseguró que “non admitimos leccións de moralidade dunha figura tan relevante do tráfico de drogas nos anos 80 e 90. É unha burla ás vítimas e un intento inaceptable de branquear unha traxectoria criminal," concluíu Ulla. "O papel dun político é ser exemplar e protexer aos seus veciños, non normalizar figuras que esnaquizaron vidas. A foto e a defensa posterior por parte do narcotraficante son unha humillación para Narón", dijo.

En esta línea, Castrillón, además de asegurar un “profundo rechazo”, aseveró que “el respeto en política es fundamental, y lo ocurrido va completamente en contra de lo que representa a Narón”. Por todo ello, exigen a la alcaldesa, Marián Ferreiro, “que repruebe públicamente esta actuación” por parte de los concejales de TEGA, al mismo tiempo que consideran necesaria “una disculpa pública a los vecinos y vecinas” de la localidad.

Pleno extraordinario

Por su parte, el edil socialista, volvía a incidir sobre la “foto da vergoña” poniendo el foco en la “ausencia de desculpa pública”. Recalcó que el problema va más allá de un “erro fotográfico”, centrándose en el simbolismo del acto y la falta de perdón transcurridas 24 horas.

Por ello, anunció la petición inmediata de un pleno extraordinario para que “os concelleiros do goberno local dean explicacións detalladas sobre as circunstancias nas que se tomou a fotografía e, sobre todo, para que aclaren a contratación e participación de Laureano Oubiña nun evento público”.

En esta misma línea, Ulla quiso poner encima de la mesa la actual situación del municipio, asegurando que “é, tristemente, coñecido por ter un dos maiores supermercados da droga do Norte de España. É profundamente antiético e irresponsable que responsables políticos se presten a facer unha fotografía, coma se dun influencer se tratase, cun dos maiores expoñentes do narcotráfico galego”.